¿Cómo funciona y por qué es importante la energía solar fotovoltaica?

En la actualidad, las fuentes de energía renovables se han posicionado como una de las opciones preferidas por las personas alrededor del mundo debido a sus múltiples ventajas, no solo a la hora de reducir costes, sino también como una forma de minimizar las emisiones nocivas para el medioambiente.

En este contexto, la energía solar fotovoltaica se ha popularizado en los últimos años, por lo que el sitio especializado energiasolarfotovoltaica.org ofrece a sus lectores toda la información necesaria para conocer en qué consiste este método, cómo es su funcionamiento y los beneficios de su utilización.

¿Qué es la energía solar fotovoltaica? La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía renovable, inagotable y no contaminante que se obtiene al convertir la radiación solar en electricidad por medio de una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico, mediante la cual se absorben las partículas de luz para liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Este método, descubierto en 1839 por el físico francés Antoine Becquerel, utiliza actualmente una célula fotovoltaica fabricada en silicio monocristalino, policristalino o amorfo, donde la energía transferida se refleja en la tensión eléctrica del módulo solar, produciendo la potencia total requerida para el sistema.

De esta manera, es posible utilizar esta energía para alimentar la red eléctrica, o bien almacenarla en baterías, aunque la cantidad generada dependerá de la luz incidente y del tipo de módulo solar. A su vez, es importante mencionar que, si bien la vida útil de un panel solar fotovoltaico depende de su calidad y del tipo de silicio empleado, se calcula que, en promedio, su duración es de entre 30 y 45 años.

¿Cuáles son los beneficios de la energía solar fotovoltaica? Entre las diferentes ventajas que ofrece la utilización de energía solar fotovoltaica se puede destacar su condición de renovable, ya que el sol continúa irradiando energía con dirección al planeta Tierra, por lo que, a diferencia de los combustibles fósiles, no se agotará en el futuro previsible.

Al mismo tiempo, esta fuente de energía no produce emisiones tóxicas o contaminantes, ayudando a disminuir considerablemente la huella de carbono derivada de la actividad humana.

Por otra parte, utilizar este tipo de energía ayuda a limitar la dependencia de los combustibles fósiles, ayudando a un medioambiente más sostenible, además de reducir considerablemente los costes de la factura de la luz. Al mismo tiempo, promueve la independencia energética, puesto que los hogares que cuentan con paneles fotovoltaicos no tienen que depender de una red eléctrica centralizada, a la vez que ofrece una gran versatilidad, al poder alimentar todo tipo de equipos.

Por lo tanto, quienes deseen acceder a toda la información acerca de la energía solar fotovoltaica, pueden ingresar al sitio especializado energíasolarfotovoltaica.org y encontrar una gran variedad de artículos relacionados con esta temática.