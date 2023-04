GIMAC habla de la importancia de la arquitectura sostenible

Las noticias referentes al impacto climático, durante los últimos años, han sido de gran importancia para la comunidad internacional.

Esta problemática ha traído consigo una oleada de innovación en diferentes ámbitos, donde la arquitectura sostenible presenta la oportunidad de aprovechar recursos, evaluar limitaciones y ejecutar obras con materiales ecológicos. En este artículo se pone de relieve la existencia de empresas como GIMAC que ofrece materiales para la ejecución de obras con el menor impacto medioambiental posible.

En España, así como en toda Europa, la presencia de obras basadas en una arquitectura sostenible es cada vez más frecuente, muchas de ellas reconocidas con excelentes galardones por haber sido trabajadas de forma ecológica y consciente. Entre ellas: Finchley Hospital London – BREEM EXCELENTE; Orchard Hotel Nottingham – BREEM EXCELENTE y Headquarters Crédit Agricole de Parma – LEED PLATINO, ejecutadas con fachadas ventiladas de AGROB BUCHTAL.

¿Qué materiales están presentes en la arquitectura sostenible? La arquitectura sostenible tiene como parte de sus objetivos el aprovechamiento energético que se consigue gracias a las nuevas técnicas de construcción, así como la reutilización de los desechos (reciclabilidad), mejorando la calidad y la durabilidad de los materiales utilizados, lo que repercute en mejores soluciones y acabados, es decir, en una mejor satisfacción tanto a los ejecutores de los proyectos como los usuarios finales de los mismos.

GIMAC Productos y Servicios Arquitectónicos SLU, es una empresa experta en aportar soluciones, desde hace más de 15 años, en toda España, distribuyendo materiales punteros fabricados en Europa y que ayudan a conseguir una construcción más sostenible en el país.

Uno de los materiales que mayor presencia tiene en el recubrimiento exterior de los edificios, en las fachadas, es el aluminio. GIMAC ha apostado por la marca Alucovering, de la firma italiana Aliva. Este producto, realizado en aluminio estruido, con 2 mm de espesor, y en formato a elegir según las necesidades de cada proyecto, se caracteriza principalmente por ofrecer unos acabados singulares, no solo por las diferentes bases de colores y tratamientos que se aplican para conseguir las terminaciones decorativas más espectaculares que podamos imaginar, sino por la gran variedad de formas y texturas que ofrece. Gracias a este producto los edificios ejecutados tienden a tener un diseño moderno e innovador, con un gran aprovechamiento energético, gracias a su función de "fachada ventilada", así como una gran durabilidad. Alucovering ofrece garantías que alcanzan los 25 años.

Por otro lado, y dentro de la gama de productos para edificaciones o rehabilitaciones con conciencia ecológica, traídos a España por GIMAC, se encuentran las cerámicas de AGROB BUCHTAL con propiedad HYTECT, capaces de eliminar mohos, gérmenes y bacterias, conseguir un efecto de autolimpieza y al mismo tiempo limpiar el aire que se respira.

Está cerámica, producida en Alemania, donde AGROB BUCHTAL dispone de 4 fábricas desde las que exporta a todo el mundo, se caracteriza por su elevada exigencia técnica, sin renunciar a la estética, lo que le permite ser referente en campos tan importantes y delicados como, Fachadas Ventiladas (con sistemas propios de fijación), Mundo de la Piscina y el Wellness (Homologada por la FINA para poder ser instalada en sus instalaciones), Centros Hospitalarios (gracias a su propiedad anti bacteriológica), Residencias, Hoteles, Restauración, Industria, Zonas de Alto Tránsito, etc.

Asimismo, GIMAC, dentro de su apuesta por este tipo de arquitectura, ofrece el Sistema TermoK8 del Gruppo Ivas. Sistema SATE con cerca de 50 años de experiencia y probada solvencia, como demuestran los millones de m2 que han instalado durante toda su historia no solo en Italia, donde está la fábrica y sede central, sino que, en todos los continentes, con especial presencia en el Centro y Norte de Europa, Países Bálticos y Reino Unido. La presencia del sistema SATE en la arquitectura, es el encargado de mantener funcional todo el apartado de aislamiento térmico, importante para economizar en materia energética como calefacción o aire acondicionado.

El producto TermoK8 (termo abrigo, "termo cappotto" utilizando un juego de palabras italiano) es líder del mercado gracias a la gran variedad de soluciones que aporta, utilizando hasta 16 tipos de aislantes distintos, pensados para una necesidad concreta que ser necesitados en los proyectos más exigentes (bajo espesor, aislantes acústicos, resistencia a los impactos, tras ventilados). Del mismo modo cuenta con infinitos tipos de terminaciones, no solo en la gama de colores más rebuscada, donde incluye acabados que simulan el acero corten, acabados madera, estucos o cementosos, entre otros muchos diseños espectaculares. Si no que también ofrece terminaciones en piedra, cerámica (pequeño y gran formato), y ladrillos, donde aporta hasta tres soluciones tipo "obra vista" o "cara vista" que permiten mantener la imagen propia de los edificios.

Dónde conseguir materiales para el desarrollo de obras arquitectónicas sostenible­­s La construcción verde es otro de los nombres, por lo que la arquitectura sostenible es conocida. Sin embargo, las personas o empresas constructoras suelen preguntarse acerca de los costes de este tipo de materiales, así como de la logística para conseguirlos a un precio rentable, sin que sacrifiquen la calidad. Empresas como GIMAC, aportan su experiencia para facilitar el apoyo logístico, dónde conseguirlos y la distribución de los mismos.

Los materiales y sistemas que ofrece GIMAC son todos ellos sostenibles, 100 % verdes y con suficiente calidad para la obtención de certificaciones tan importantes como BREEAM, LEED y DGNB.