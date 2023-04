Los estudios grabación Madrid KMC brindan una gran variedad de servicios musicales

Los artistas y músicos conocen la importancia de contar con un buen espacio, en un lugar estratégico para producir su música. En este sentido, KMC es un estudio de grabación en Madrid, que se encuentra en una zona privilegiada del centro de la ciudad.

Específicamente en la calle Palermo, a 300 m de la parada de metro Esperanza, se encuentra uno de los mejores estudios de grabación reconocido por artistas y demás profesionales. Esto se debe a su gran variedad de servicios, que no solo impulsan la grabación, mezcla y tratamiento de voces, sino también la edición, distribución y comercialización enfocada en los artistas musicales.

Servicio disponible en estudios de grabación en Madrid Para que una canción se reproduzca en Spotify o cualquier otra plataforma, pasa por un proceso de producción. De hecho, para generar un buen single, no solo se necesita talento, sino que es importante una buena graduación con equipos profesionales y el proceso de postproducción.

En Madrid, KMC es un estudio musical conocido a nivel nacional por su variedad de opciones disponibles para los nuevos artistas. Comenzando con su ubicación privilegiada, ofrece un espacio que está dispuesto para llevar a cabo todo el proceso previo y posterior de la producción. Sus avanzadas instalaciones y equipos, ayudan a conseguir un sonido único capaz de resaltar entre el resto de artistas del género musical.

En total, son dos salas de grabación de 80 metros cuadrados que no solo sirven para la grabación, sino también para las secciones de música en directo que son tan virales hoy en día.

KMC, variedad de servicios musicales en Madrid Una muestra de todo lo que se puede hacer en KMC estudios es su enfoque híbrido. Este permite grabar instrumentos analógicos y, a su vez, implementar todas las ventajas sonoras que ofrecen en el ámbito digital. Ambas salas disponen de cabina de 35 metros cuadrados, con una mesa de 80 canales automatizados en la consola.

Para todas estas opciones, ofrecen el servicio de grabación y mezcla en estudio, en la cual implementan un equipo 100 % profesional como la grabación digital en DAW. A esto, se agrega la masterización que hace que una canción suene atractiva para el mercado musical actual.

También se involucran en el tratamiento de afinación de voces y los arreglos musicales. Otra de las ofertas características es la grabación y producción en exteriores, así como la fabricación de discos por medio de su pequeño sello discográfico.

Con la idea de mantenerse a la vanguardia, KMC ha mejorado y se ha posicionado como uno de los espacios más importantes de toda España.

Para conocer más detalles sobre este estudio de grabación en Madrid, KMC cuenta con un espacio digital en el que especifica todos sus servicios y detalles técnicos de cada uno de sus equipos.