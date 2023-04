Edison Next facilita un ahorro energético de 50.000 euros anuales con un proyecto fotovoltaico en la fábrica de helados ICFC en Valencia

Edison Next, empresa de servicios energéticos y filial del grupo energético EDISON y del gigante francés EDF, ha acordado con ICE CREAM FACTORY COMAKER (ICFC), uno de los referentes globales en soluciones innovadoras de helados, implementar un proyecto autoconsumo fotovoltaico industrial.

La instalación, con una potencia instalada de 1,27 MWp, se ubicará en la planta que la multinacional tiene en Valencia.

El proyecto basado en energía solar fotovoltaica generará más de 1.658 MWh/año de energía limpia, que permitirá un ahorro energético de 50.000 euros al año a la compañía de alimentación. Además, la energía producida por esta nueva instalación equivaldrá a plantar más de 1.804 árboles y evitará la emisión de más de 547 toneladas de CO₂ al año.

Edison Next se encargará de la puesta en marcha y mantenimiento de la instalación fotovoltaica, que contará con la tecnología más avanzada, tanto en términos de paneles solares como de componentes auxiliares. Asimismo, la compañía energética también proporcionará un sistema de gestión para monitorear tanto la energía generada como la consumida en la planta.

Con todo ello, la iniciativa de eficiencia energética se llevará a cabo bajo el modelo de servicios PPA, contrato de compra de energía, que reduce los riesgos de inversión por problemas técnicos y genera ahorros económicos y energéticos desde el primer día para abordar la descarbonización de la industria.

"La puesta en marcha de este proyecto fotovoltaico en la planta de ICFC en Valencia aportará importantes beneficios tanto económicos como energéticos desde el primer día. Y, es que, Edison Next no solo gestionará la instalación de forma integral, desde el diseño hasta la puesta en marcha y ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo, sino que, además, con el modelo PPA a 15 años, encargándose de toda la inversión", explica Jon Macías, director Comercial de Edison Next España.

Con la sostenibilidad y apuesta por el medioambiente como parte de la responsabilidad social corporativa, ICFC tiene el compromiso de contribuir activamente en la mejora nutricional, medioambiental y social.

Para ello, cuenta con un Plan Global de Energía en el que la eficiencia energética es una de las apuestas clave. Además, desarrolla de forma constante mejoras en los sistemas de gestión de agua y energía de la planta de producción, con el objetivo de optimizar el consumo energético en todos sus procesos.