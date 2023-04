Encontrarse con el mar en ABISS

El mar reconforta y llena de energía. Unir a él la mejor gastronomía es el sueño de todo aquel al que le gusta disfrutar de la vida. Esta descripción define a la perfección al restaurante ABISS afincado en Calpe, se encuentra en el Gran Hotel Sol y Mar, con zonas comunes y habitaciones totalmente renovadas, en 2019 se alzó con el premio al mejor hotel de España, entre los 15.000 hoteles españoles con la mejor puntuación, un 92,9 %, en los Kayak Travel Awards.

El local tiene unas espectaculares vistas del mar desde todos los ángulos; en su Gastro Barra, una carta desenfadada es la primera de las opciones. El restaurante gastronómico completa su oferta con la cocina de Lenin Busquet, un chef que se ha forjado en las mejores cocinas del país, comenzó con el valenciano Ricard Camarena con el que trabajó un año, para pasar al Rte. Diverxo*** (2015), al Rte. Coque**, al Rte. Quique Dacosta*** (2017), al Rte. Quintonil by Jorge Vallejo (2018), al Rte. Central by Virgilio Martínez (2018), y al Rte. Can Roca*** (2019). En el Rte. Annua** (2018-2019) ejerce como jefe de cocina, al igual que en el Rte. Ment* (2021-2022), donde alcanza una Estrella MICHELIN a los seis meses de su apertura. Su ingreso en 2022 como jefe de cocina en el restaurante ABISS le lleva a ser clasificado como el restaurante nº 13 de los 55 mejores de la Comunidad Valenciana, a los ocho meses del comienzo de su trabajo aquí. También es Premio Promesa de la Comunidad Valenciana 2022.

A Lenin, de raíces valencianas y nacido en Ontinyent, le acompaña en la dirección de sala Mario Borgan, con más de diez años de experiencia en sala donde ejerce también como sumiller defendiendo los vinos locales, aunque no faltan en sus bodegas referencias de todo el país, así como internacionales.

La cocina de ABISS repasa todas las esencias del Mediterráneo, sus pescados más apreciados, sus destacados crustáceos y mariscos en general, las verduras de la huerta de la Comunidad Valenciana e, incluso, las carnes alimentadas en las montañas alicantinas, todo ello interpretado por un chef que marca su personalidad gastronómica en cada plato.

ABISS es en suma un destino propio en la Comunidad Valenciana donde se suman valores que lo convierten en un lugar ideal para disfrutar y descansar al borde del Mediterráneo.