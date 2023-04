Revolucionar el descanso de toda la familia, con la marca Perlanit

Un buen descanso es una parte fundamental de la salud, a todas las edades. A veces no se es consciente de la importancia que tiene descansar de forma correcta, ya que puede afectar a cómo se sienta la persona el día siguiente e incluso provocar enfermedades a largo plazo.

Por ello, empresas como Perlanit ofrecen diferentes opciones de colchones y sobrecolchón viscoelástico que permiten sumar confort, higiene y suavidad a las horas de descanso de todos los miembros a la familia.

Comprometidos con el descanso de calidad Perlanit nace a causa de la necesidad de crear colchones que sean aptos para toda la familia, gracias a que sus productos pueden adquirirse en cinco tamaños diferentes, lo cual los convierte en una excelente opción sin importar el tamaño de cama que se posea. Además, la empresa apuesta por la industria española a la hora de fabricar sus colchones y topper, utilizando materia prima nacional de alta calidad para crear productos de gama media-alta que satisfacen las necesidades de los consumidores más exigentes. Esta marca destaca por su compromiso con la relación entre la calidad y el precio de sus productos, llevando a cabo un riguroso proceso de control de calidad para asegurarse de que todos ellos cumplan con sus altos estándares antes de llegar al mercado. Debido su amplio catálogo, que incluye una garantía de tres meses en todos sus productos y envíos gratis a domicilio dentro del territorio español, Perlanit es una excelente opción a la hora de mejorar la calidad de descanso de toda la familia.

Su colchón Arcturus es viscoelástico, por lo que el colchón se adapta al cuerpo del durmiente. Además, como la viscoelástica puede resultar calurosa, la empresa ha decidido que esté compuesta por materiales transpirables. Algo que no solamente ayudará con la transpirabilidad, sino también con que se acumulen ácaros, moho y bacterias. Los colchones de Perlanit son desenfundables, lo que hace que su limpieza sea muy cómoda, al igual que rápida. Recomiendan lavar esta funda cada dos semanas, o inmediatamente si ocurre una mancha, y, como siempre, ventilar el colchón todas las mañanas para evitar la aparición de ácaros.

Por otro lado, su sobrecolchón o topper para colchón duro Procyon, también viscoelástico. Un topper es un colchoncillo fino que se pone encima del colchón, por si la firmeza de este no es del agrado del durmiente, es decir, cuando el colchón es demasiado duro o blando. Además, también se utiliza cuando, pasados unos años desde que se adquirió el colchón, este ha perdido sus propiedades iniciales. Como el colchón, también cuenta con materiales que lo hacen ser transpirable y con una funda que se puede quitar para que así la limpieza resulte mucho más cómoda.

Revolución en el descanso de toda la familia, de la mano de esta firma Ambos productos de Perlanit están disponibles en cinco tamaños diferentes: 90x190 cm, 105x190 cm, 135x190 cm, 150x190 cm y 160x200 cm. Esto permite que se adapten a todo tamaño de base, aportando suavidad y confort con su material viscoelástico, que permite que el colchón o topper se adapte al cuerpo, ya que alivia los puntos de presión ejercida sobre las zonas de apoyo, gracias a su alta adaptabilidad. Este tipo de artículos son ideales para aquellos que padecen de dolores de espalda o musculares, o que buscan un colchón o sobrecolchón que se adapte a la temperatura corporal. Además, su funda lavable permite conservar la higiene del colchón para proteger el descanso.

Gracias a su amplia variedad de productos en diferentes tamaños, que se adaptan a las necesidades de todos los miembros de la familia, los colchones y sobrecolchones de Perlanit se convierten en grandes aliados del sueño de calidad.