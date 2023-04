Diseño web estratégico y consultoría web con Vanessa Cabrera

La presencia online es un elemento imprescindible hoy en día para todos los emprendimientos, pero la pregunta que se hace todo el que desea emprender es: ¿por dónde empezar?

La presencia online es un elemento obligatorio para cualquier empresa o emprendedor que pretenda destacar o incluso sobrevivir en el mercado actual. El número de usuarios de internet en España roza los 44 millones, es decir, el 94 % de la población ya está conectada según datos del último estudio de Hootsuite. Sin un perfil en las redes sociales o un sitio web es imposible darse a conocer al público y, en consecuencia, atraer clientes y vender. Las empresas y emprendedores lo saben y, por ello, cada vez más destinan más recursos a estar presentes en la red.

Ahí, es donde el diseño web estratégico juega un papel fundamental. Según Vanessa Cabrera, es lo que determinará la manera en la que la audiencia percibirá a una empresa. Además, es la herramienta que permitirá sobresalir en un universo atiborrado de opciones.

¿Qué aporta el diseño web estratégico a una empresa? Vanessa Cabrera es una reconocida especialista que presta servicios de consultoría web, campañas de SEM y Social ADS, además de estrategia en marketing digital. Desarrolla para sus clientes todo lo concerniente para crear una marca personal o corporativa digital. Ella lo considera clave para aumentar las ventas en un negocio, sin importar el sector o el tamaño de su mercado.

Explica que los tiempos cuando una página web se concebía como un sitio de visitas o eran simples escaparates quedaron atrás. Ahora, no solo sirven para tener presencia, sino que es necesario posicionarlas en los primeros lugares de búsqueda. Indica que, en primer lugar, el 90 % de los posibles clientes de una compañía primero buscarán su sitio web para conocerla. En segundo, solo el 9 % de ellos llega hasta el final de la primera página de búsqueda.

Cabrera destaca que la estrategia a la hora de diseñar una página web es fundamental porque proporciona los elementos necesarios para que una página convierta visitas en clientes. Ya no vale con una web bonita, es necesario desarrollar una estrategia de captación de leads si lo que se busca es que la web proporcione clientes potenciales.

Conocer las 7 claves para no cometer errores en el diseño web estratégico Antes de contratar a un especialista para crear una página web o rediseñar una, hay 7 claves que tener en cuenta:

Tener bien definido al “buyer persona”, es decir, la web tiene que tener claro quién es el cliente ideal y diseñarla para dar respuesta a este cliente. Si se pretende vender a todo el mundo, no se venderá a nadie.

Hay que definir qué se quiere conseguir a través de la web. Será una web para captar leads, para vender, para generar comunidad... Hay que tenerlo claro para conseguir el objetivo.

Tener bien definidos los servicios y la propuesta de valor diferencial. Parece obvio, pero muchas veces esto no está bien definido y hace que no se tenga la web que se quiere tener.

Contar con una identidad visual de marca.

La parte visual/estética es importante, pero sin la estratégica es tirar el dinero, porque de nada sirve una web muy bonita si no genera leads.

Se necesitan buenas fotos, pero sobre todo buenos textos (se pueden escribir de forma autónoma, pero la figura del copy es la más recomendable).

Que la web está viva y que hay que actualizarla y mantenerla para que todo funcione correctamente.

La consultoría web para lograr una mejora de la estrategia de marketing Otro de los servicios por los que Vanessa Cabrera está muy cotizada es su consultoría web. La experta indica que ese es un ejercicio necesario para todo emprendimiento, independientemente de cómo maneje sus plataformas digitales. Aclara que, actualmente, lo que se esté haciendo o no en ese campo es una estrategia de marketing digital.

Muchos piensan que desarrollar una campaña de marketing digital completa es una idea demasiado ambiciosa para su proyecto. Por eso, se limitan a crear un sitio web y perfiles en las redes sociales. Son pasos que generan dudas, y para asegurar su efectividad, es conveniente el apoyo de una consultoría web. Vanessa Cabrera las canaliza mediante sesiones 1 to 1 remotas que sirven para resolver dudas concretas y con su experiencia, recomendar las acciones a tomar.

A través de la asesoría, se hace un análisis interno y externo del sitio web para mejorarlo y hacerlo más efectivo. También se revisan las acciones de e-mail marketing, negocios online o cualquier iniciativa en internet. La experta asegura que la consultoría, sumada a un diseño web estratégico, es una garantía de éxito para cualquier empresa o emprendedor que busca conseguir clientes en canal digital.

Finalmente, todo emprendedor o emprendedora se hace la misma pregunta: ¿por dónde empezar?. Vanessa Cabrera asegura que: "al principio, toda esta vorágine de información puede convertirse en una gran carga para la persona que emprende; pero, si se sigue un sistema de trabajo, el que comienza por lo que yo llamo “sentar las bases de tu negocio digital”, se avanzará fluidamente hacia una estrategia de trabajo diaria, medida, no improvisada y constante, que dará sus frutos antes de lo que el cliente espera, si sigue todos los pasos aconsejados en las primeras consultorías", concluye.