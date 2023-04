Los nuevos modelos para niños de Kigurumi-Pijama

El pasado sábado 15 de abril se celebró en España el Día del Niño, una celebración en la que se exalta la importancia de la infancia.

En todo el país se realizaron actividades para promover la salud y el bienestar de los pequeños y su importancia en la sociedad.

También es un día que aprovechan los padres y adultos en general para regalar juguetes y artículos especiales para hacerlos felices y sentirse queridos. En los últimos años, uno de los obsequios preferidos son los pijamas kigurumi, inspirados en animales o famosos personajes de la televisión o el cine.

Los nuevos modelos para los más pequeños de la casa En esta temporada del Día del Niño la tienda Kigurumi-Pijama ha lanzado nuevos modelos para que los consentidos de la casa puedan lucirlos ese día. Los portavoces de este e-commerce destacan por ejemplo el kigurumi pijama Tiburón. Destaca por su enorme capucha con la forma de la cabeza del escualo y sus llamativos colores azul y blanco.

Si se trata de una niña que adora los cuentos de Bambi, el kigurumi pijama modelo Doe será el ideal para ella. Con su cornamenta en la capucha y sus suaves colores la pequeña podrá crear tantas historias como lo permita su imaginación. El kigurumi Koala, Gato Multicolor o los modelos Pokémon y Desdentado también están disponibles para que esta fecha sea inolvidable.

Kigurumi-Pijama recordó que estos artículos son sumamente cómodos gracias a que están elaborados en pilou de felpa y franela mullida. Son pijamas suaves, holgados y ligeros que los niños querrán lucir todo el día, en la casa y en el parque. Serán el look idóneo para tomar las fotografías que subirán a las redes sociales.

Conocidos en todo el mundo Los pijamas tipo kigurumi son prendas de vestir que surgieron en Japón y desde allí se han convertido en tendencia de los últimos tiempos. Ya no solo se usan para dormir, sino que son un look con el que los más atrevidos salen a la calle para causar sensación.

Las redes sociales han estado inundadas de estrellas del espectáculo e influencers mostrándose en estos trajes de pijamas de una pieza con figuras de animales. Las reacciones se multiplican cuando son los niños quienes aparecen enfundados en ellos. Y aún más, cuando la familia entera los viste para compartir en la casa e incluso en lugares públicos.

Esta evolución de los típicos pijamas se ha convertido también en una moda entre los adolescentes, debido a la diversidad de temáticas que están disponibles. Según Kigurumi-Pijama, eso es razón para que todos en la familia lo luzcan este Día del Niño y lo adopten como su ropa de dormir.