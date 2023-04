SOS BlueShield49, una apuesta innovadora en balizas de emergencia

La Dirección General de Tráfico de España informó que a partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores deberán llevar balizas de emergencia con geolocalización obligatoriamente.

Esta medida sustituirá a los tradicionales triángulos reflectantes y se aplicará en todo el territorio. De esta manera, se pretende mejorar la seguridad vial, reduciendo el número de víctimas por atropello al ir a poner o quitar el triángulo de emergencia en las carreteras.

Al mismo tiempo, por la visibilidad de las balizas, hasta 1 km de distancia, se produce una mayor visibilidad de los vehículos accidentados. De hecho, los expertos en seguridad vial estiman que estos dispositivos podrían incorporar mayores funcionalidades en el futuro para mejorar su efectividad. Este es el caso de la tecnología innovadora de SOS BlueShield49 que puede adaptarse a coches y motos, gracias a la posibilidad, de poderse adherir, mediante su doble sistema: magnéticamente o por ventosa.

El uso de las balizas de emergencia La baliza de emergencia es un dispositivo de señalización lumínica que se coloca en el techo del coche mediante elementos de fijación con imanes, pero con SOS BlueShield49, también se puede fijar mediante su innovador sistema de ventosa. Por lo general, emiten una potente luz ambarina que puede ser visible a varios kilómetros de distancia. Además, cuentan con una batería recargable con duración prologada por varias horas de uso continuo.

Estos dispositivos son considerados por los especialistas en seguridad vial como un sistema de emergencia más seguro que los triángulos reflectantes porque los conductores no necesitan salir del vehículo para colocar el triángulo de emergencia, e informar sobre su accidente o emergencia. Además, también son más efectivos en medio de entornos con baja visibilidad o cuando se producen fuertes vientos, ya que las balizas tienen que soportar hasta 100 km/h de la velocidad del viento. SOS BlueShield49 en poco tiempo sacará al mercado su modelo de baliza que incorporará el sistema de geolocalización para comunicar a la DGT la ubicación exacta del vehículo accidentado. Pero como se ha informado esta baliza, no será obligatoria hasta el 1 de enero de 2026 y su coste será más elevado que las actuales.

Cuáles son los componentes principales de las balizas de emergencia para motos y coches La Dirección General de Tráfico de España recomienda verificar los componentes principales de las balizas de emergencia antes de adquirirlos, ya que deben de estar todos y cada uno de ellos homologados. El primer elemento es la fuente de iluminación, que puede ser una bombilla o un LED en tonalidad ámbar. De la misma forma, es esencial que cuente con una batería recargable con autonomía de al menos 4 horas.

Otro componente clave es el sistema de fijación sobre las superficies, en este caso se destaca SOS BlueShield49, una baliza fabricada 100 % en España, y que se caracteriza por poseer métodos de sujeción por imanes de neodimio y además su innovador sistema de adherencia de ventosa, diseñada para vehículos y motocicletas en las que sus componentes de fijación no contengan componentes férricos.

La baliza SOS BlueShield49, tiene todos y cada uno de sus componentes homologados por la DGT. Asimismo, la tecnología que utiliza está homologada por el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, por todo ello, cumple con los estándares más altos de seguridad para la señalización vial.