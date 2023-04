¿Qué novedades traerá Windows 12?

Ha pasado alrededor de un año desde que Windows 11 fue lanzado por Microsoft, logrando impactar positivamente a los usuarios por su funcionalidad, versatilidad, interfaz gráfica, rendimiento y mucho más.

Sin embargo, progresivamente el gigante del software ha ido revelando alguna de las novedades de lo que será su próximo lanzamiento, el Windows 12. Aunque aún parece muy pronto para hablar de ello, lo cierto es que hay varios avances y revelaciones que han ido saliendo a la luz.

Las siguientes son algunas de las novedades que vendrán con el nuevo sistema operativo.

Novedades que llegarán con Windows 12 Windows es el sistema operativo para ordenadores más utilizado en el mundo y, con cada nuevo lanzamiento, mantiene a las personas expectantes. Esto se debe a la gran variedad de novedades y funciones que ofrece con cada lanzamiento, como ocurrirá con el Windows 12.

Aunque aún no se conoce oficialmente la fecha de lanzamiento o sus novedades concretas, hay mucha rumorología que rodea a Microsoft y que ha permitido conocer algunos detalles al respecto. Por ejemplo, la siguiente generación de Windows parece que será bautizada con el nombre Windows Next Valley. Pero, además, en una de las Keynote del propio Microsoft, se pudo notar un cambio de diseño en la interfaz, donde la barra de tareas inferior ahora será flotante, muy parecida a la de MacOS. En este mismo, también se pudo notar que los iconos del sistema ahora estarán ubicados en la parte superior derecha, y también habrá una barra de búsquedas en la parte superior central.

Por otro lado, existen otras características que se espera se sigan reforzando en Windows 12, como el control de los dispositivos Android vinculados a la aplicación Your Phone; aunque hay algunos que esperan nuevas características como una app para hacer transmisiones en directo o para grabar podcasts.

¿Cuándo saldrá Windows 12? Hasta ahora, no hay un anuncio oficial con la fecha del lanzamiento del próximo Windows. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la propia empresa Microsoft informó que su ciclo de lanzamientos será de tres años, esto podría dar una idea. Windows 11 se lanzó de manera oficial a principios de octubre de 2021. Así que, considerando el ciclo de lanzamiento de la empresa, Windows 12 podría lanzarse para finales de 2024 aproximadamente, coincidiendo con el fin del soporte para Windows 10.

