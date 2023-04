Be Camp ofrece casas rodantes todoterreno y autónomas

Viajar en una casa rodante tiene muchas ventajas, incluyendo la libertad de explorar lugares nuevos sin tener que preocuparse por el alojamiento. Además de la oportunidad de conectar con la naturaleza mientras se viaja. Si el plan consiste en hacer un viaje de fin de semana o uno de varios meses.

Las casas rodantes son vehículos diseñados para viajar y vivir. Estos ofrecen una combinación única de movilidad y comodidad, lo cual los convierte en una opción para aquellos que desean explorar y vivir aventuras. Chile tiene lugares hermosos, los cuales en su mayoría para llegar a ellos hay recorrer caminos de tierra en muy mal estado. Los camping y servicentro de Chile se están preparando para poder recibir el gran auge de casas rodantes y motorhome con las conexiones necesarias, pero, por el momento, son escasos los sitios preparados para recibir casas rodantes, campers o motorhome.

Una propuesta adaptada a la necesidad de un vehículo todoterreno para Latinoamérica Be Camp es una empresa dedicada al diseño y construcción de casas rodantes todoterreno para la aventura. La idea surgió de una familia que siempre ha disfrutado de la vida al aire libre recorriendo cada rincón de Chile y Sudamérica. Después de tener varios problemas con su casa rodante americana, decidieron construir su propio modelo. Para ello, pensaron en la autonomía y resistencia que se necesita en los caminos más difíciles de la región. En consecuencia, iniciaron en el año 2017 el diseño y posterior construcción de su primer prototipo que ha sido probado por más de 5 años en los terrenos y climas más difíciles.

Be Camp es una empresa especializada en la construcción, venta y arriendo de casas rodantes todoterreno de fabricación 100 % chilena. Sus soluciones están diseñadas especialmente para recorrer terrenos difíciles y sin de ninguna conexión. A diferencia de las importadas, estas casas rodantes están equipadas con sistemas avanzados de suspensión, una estructura robusta, revestimiento totalmente impermeable y autónomas. Gracias a esto, superar los obstáculos, climas adversos y caminos difíciles, como la Carretera Austral de la Patagonia, rutas costeras y cordilleranas, no son problema para las Be Camp.

Sus dueños, al vivir la experiencia de usuario con su familia en las casas que construyen, permiten ir mejorando cada detalle de uso y comodidad. Al ser fabricantes, también pueden hacer cualquier proyecto realidad según cada necesidad.

2 tipos de casas rodantes todoterreno En Chile, Be Camp pone a disposición dos modelos de casas rodantes: el Huemul 5 y el Cóndor 7. Ambas son completamente todoterreno y autónomas. Pueden acomodar hasta cinco o siete personas, respectivamente. Su interior compacto y funcional permite hacer uso de todas las instalaciones, sin estar montando y desmontando camas (por ejemplo), un tema muy importante en el momento de viajar recorriendo.

Son modelos diseñados para 4 estaciones, por lo que tienen la opción de utilizarse en verano en la playa y en invierno en la nieve. Cada casa rodante cuenta con amortiguación independiente en las 4 ruedas, estructura robusta liviana, aislación de poliuretano y revestimiento de Poliurea Alifática totalmente impermeable.

La autonomía del modelo Condor 7 es de 1 semana, gracias a sus 300 litros de agua potable y capacidad de almacenaje de 150 litros de aguas negras. La electricidad es inagotable gracias a 600 W en paneles solares y 2 baterías de 100 amp.

Para alquiler o venta de una de sus casas rodantes, se puede visitar su página web, Instagram @becamp.cl o coordinar visita a sus instalaciones con su propio dueño, quien atiende y explica cada detalle. En Instagram, se puede disfrutar de varios vídeos que muestran la experiencia de viajar en una Be Camp.