Schneider Electric lanza la gama UNICA DECO con una nueva estética y funciones avanzadas

UNICA DECO, la nueva gama de marcos para mecanismos de Schneider Electric, cuenta con una estética moderna, de líneas rectas y efecto flotante. La serie New Unica cambia su nombre y vuelve a sus orígenes: ahora es UNICA, la serie de dispositivos innovadores en términos de diseño, sostenibilidad y funciones avanzadas Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado la nueva gama UNICA DECO para mecanismos, que cuenta con una nueva estética de líneas rectas, estética moderna y efecto flotante, que juega tanto con la vista como el tacto. Con este lanzamiento, NEW UNICA vuelve a sus orígenes como UNICA, tal y como se llamaba cuando se lanzó en 2001. Se trata de una serie especialmente pensada para el sector residencial y terciario, que ha destacado siempre por su innovación en funcionalidad, estética, calidad y flexibilidad de opciones, para adaptarse a cualquier espacio decorativo. Además, se trata de una serie sostenible, realizada con materias primas recicladas, que cuenta con la certificación Cradle to Cradle y la etiqueta Green Premium, y que está fabricada en una planta neutral en carbono.

Máximos estándares de calidad y sostenibilidad

La marca incorpora ahora una nueva gama de marcos para mecanismos, UNICA DECO, que se presenta en cinco colores -blanco, gris claro, visón, aluminio y antracita-.

La gama UNICA DECO se ha fabricado pensando en las tendencias más recientes y del futuro. Con sus líneas rectas y su verticalidad, ofrece un acabado varios pasos por delante en términos de diseño. Su toque moderno y su efecto flotante facilitan enormemente que se adapte a la perfección a los proyectos de cualquiera de tus clientes. Sus texturas juegan tanto con la vista como con el tacto: marcos mates-satinados con combinaciones de líneas verticales brillantes o mates-satinadas.

La serie UNICA se fabrica con materias primas recicladas en la fábrica de Schneider Electric en de Puente la Reina, en España, una planta neutra en carbono y que utiliza energía renovable para la mayoría de sus operaciones.

Única es una opción sostenible y responsable con el medio ambiente:

La serie completa de UNICA estará fabricada con hasta un 60% de acabados fabricados con material "reciclado" o "reciclable" procedente de fuentes naturales.

La serie está diseñada para facilitar su propia reciclabilidad: su diseño geométrico y sus capas transparentes de dos materiales se superponen para evitar procesos industriales adicionales a la hora de reciclar sus materiales al final de su vida útil.

Todo el material de embalaje está fabricado en materiales reciclados y es reciclable. Incluso las tintas químicas se han ido sustituyendo por tintas a base vegetal

Fabricada en España para mantener una cadena de suministro local y por lo tanto más respetuosa con el medio ambiente. Gracias al compromiso de Schneider Electric con la economía circular, UNICA cuenta con la certificación Cradle to Cradle que evalúa las marcas por el uso de materias primas seguras, la fabricación de productos reciclables respetando el uso de los recursos naturales y el respeto por los derechos humanos, y la etiqueta Green Premium, que certifica los productos de la compañía que cumplen con los más altos estándares de sostenibilidad en sus diseños.

Funcionalidades

La serie UNICA cuenta con más de 280 funciones que permiten personalizar cualquier espacio. Por ejemplo, destacan sus funciones electrónicas avanzadas que garantizan la eficiencia energética y una oferta completa de conectores de datos y multimedia.

Además, UNICA es compatible con la solución de hogar conectado Wiser, el ecosistema de soluciones para el hogar inteligente de Schneider Electric.

El diseño de UNICA simplifica la manipulación y permite un ajuste perfecto entre el mecanismo y el marco, gracias a su sistema de fijación.