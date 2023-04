Aliviar los síntomas de la sinusitis causada por una alergia respiratoria

En la primavera, los casos de sinusitis y alergias respiratorias son cada vez más frecuentes. Si estas enfermedades no se tratan pueden generar graves complicaciones en la calidad de vida de la persona.

La identificación de un episodio de sinusitis Los senos paranasales producen alrededor de un litro de moco por día. Normalmente, esta mucosidad se elimina junto a las partículas nocivas del aire inhalado, pero cuando se presenta una inflamación, por ejemplo, debida a una alergia respiratoria, la mucosidad se acumula en el interior y es ahí es donde se inician los síntomas.

Los síntomas de la sinusitis y de las alergias respiratorias son comunes en algunos aspectos. En primer lugar, se da lo que se conoce como congestión nasal, que es cuando las fosas nasales se bloquean. Es habitual ver como las personas que padecen esta patología tienen la nariz tapada (pueden ser los dos orificios o solo uno). A su vez, hay secreción nasal porque la cavidad nasal se llena de mucosidad, dolores fuertes de cabeza debido a este bloqueo de los senos paranasales por el moco denso acumulado y posible pérdida de olfato. Cuando este tipo de síntomas se padecen durante un tiempo menor a tres meses se considera a la sinusitis como aguda, y cuando los síntomas perduran por más tiempo se define como sinusitis crónica.

La diferencia principal es que en la sinusitis hay inflamación de la nariz y de los senos nasales mientras que en la rinitis solo hay inflamación de la nariz. En cuanto a los síntomas la rinitis suele cursar con estornudos, picor de ojos y mucosidad clara mientras que en la sinusitis la mucosidad suele ser más espesa y oscura. La rinitis alérgica puede aparecer como reacción al polen, al polvo, al moho, al pelo de determinados animales, etc. Por otra parte, es muy frecuente que la sinusitis sea la consecuencia de un resfriado común.

La sinusitis en la vida diaria La dificultad para respirar bien por la nariz suele afectar la calidad del sueño. Quienes tienen congestión nasal se despiertan de forma constante con la boca seca y se levantan más cansados, efectos que enfatizan el mal humor y un mayor nivel de estrés.

Una vida con sinusitis o alergias respiratorias no resulta agradable. La falta de sueño y de actividades recreativas al aire libre por tener dolores fuertes de cabeza, moqueo permanente y carraspeo continuo a causa de la mucosidad, hacen que las personas prefieran quedarse en casa.

