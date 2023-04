La Reina del Directo comenzó siendo modelo, influencer y presentadora local

Laura Gómez Fernández, conocida como Laura gf, es una blogger española que empezó en el mundo de la moda en el año 2016, donde, en un casting, una agencia le ofreció un curso de pasarela siendo ella becada. "Me apunté al casting porque quería superarme a mí misma", alega. Después de una infancia donde sufrió bullying y acoso, pasando por 5 colegios debido a las burlas de sus compañeros por llevar gafas y aparato, se metió en el mundo de la moda. Ahí, aprendió pasarela, fotografía, posado y descubrió que le gustaba la comunicación. Empezó a hacerse sesiones de fotos de intercambio que las subía a su página de Facebook “Laura gf Blogger” donde, a día de hoy, alcanza más de un millón de seguidores. Ha desfilado en diferentes ocasiones con varias colecciones y trabajado con diseñadores prestigiosos.

Asimismo, empezó a concursar en certámenes de belleza, ganando el premio a la popularidad en el certamen Miss Belleza Internacional "La Perla del Pacífico" en el año 2016. En el año 2017, ganó los siguientes premios: el Premio a la Fotogénica en la discoteca AY Candela, el premio en la categoría de belleza en los Premios Talento Latino y el Premio a la Mejor Blogger de la Agencia Mezclaarte Producciones.

En el año 2018, ganó el premio como modelo y relaciones públicas en el Foro Europa 2001. Debido a cómo se sentía en el mundo de la comunicación, empezó a trabajar en el canal local de Villena, realizando entrevistas a varios cantantes latinos. Sin duda, cada día era más popular en el mundo latino y en el mundo televisivo. Aunque la pandemia la frenó en el mundo de la moda, siguió adelante en el de las comunicaciones y creó su programa In Life, donde hacía entrevistas desde casa y llegó a entrevistar online a cantantes de la farándula, presentaba actos en Alicante, entrevistaba a asociaciones, etc.

En el año 2021, Laura cogió el covid, lo que le hizo estar ingresada dos meses. Estuvo totalmente aislada, sin poder tener contacto humano, y empezó a hacer directos en Instagram con muchos de los cantantes que había entrevistado o simplemente para hablar de su situación. Esto le hizo ganar más de 250.000 seguidores y muchas marcas de ropa quisieron realizar colaboraciones con ella.

A las dos semanas de salir del covid, fue a grabar su participación en First Dates y en el programa de cultura el Cazador, entre otros eventos. La Reina del Directo se ha hecho muy conocida. En la actualidad, ha recibido dos premios más y participó en el certamen Miss Model Mediterráneo Global, siendo Miss Alicante. Con simpatía y talante, está demostrando que todo se puede en la vida. Le encanta realizar colaboraciones de publicidad y está más enfocada en esto que en el mundo de los desfiles, pero no le importaría seguir desfilando.

Sin duda, se ha convertido en La Reina del Directo y ha llegado a alcanzar más de 4.508 viewers en sus live de Instagram.