Una novia debe prestar tanta atención al vestido como al maquillaje y la peluquería para conseguir estar única y espléndida en el día de su boda.

Con respecto a esto último, es importante tener en cuenta aspectos como el lugar y la hora en la que se celebra la fiesta, ya que suelen ser determinantes para la elección del estilo. De hecho, en las bodas de día se suele usar un maquillaje más claro que en las fiestas nocturnas.

En cualquier caso, es conveniente contar con el asesoramiento de un experto en maquillaje y peluquería novias como Rafael Arcéiz, fundador de PELUQUERÍA SABAI.

La trayectoria de Rafael Arcéiz Rafael Arcéiz es un profesional que cuenta con 32 años en el sector de la peluquería, 18 de ellos en la PELUQUERÍA SABAI, la cual se ha posicionado como una de las mejores en el ámbito nupcial. Esto ha sido gracias al gran trabajo de este profesional y de su equipo experto en peluquería y estética.

Arcéiz se formó durante varios años en Bilbao, carrera que le permitió ir a trabajar a Nueva York y Florencia durante su juventud.

A lo largo de sus años de trayectoria, ha podido trabajar para la Pasarela Cibeles en Madrid, como maquillador profesional en la película De tu ventana a la mía y también ha realizado cursos especializados en estética nupcial por todo España. Actualmente, ofrece sus servicios profesionales en la reputada PELUQUERÍA SABAI, donde trabaja de la mano de un gran equipo.

Servicios de peluquería para novias en PELUQUERÍA SABAI Este salón está ubicado en Avenida General Militar 75, 76, en Zaragoza, y proporciona servicios exclusivos para novias. Para ello, en primer lugar, el equipo dirigido por Rafael Arcéiz efectúa un diagnóstico completo y personalizado del pelo de cada clienta para ofrecer los tratamientos, el corte y el color ideales. En cuanto al peinado, existen múltiples opciones como con ondas, recogidos, con raya en el centro, con flequillo o con trenzas.

Ahora bien, para lograr un look perfecto, Rafael Arcéiz recomienda integrar el peinado con un tratamiento de balayage o color. El balayage es una técnica de coloración de origen francés que aclara ligeramente el cabello. De esta manera, es posible tener tonos más suaves en las puntas y un aspecto que simula el efecto que daría el contacto con el sol. Este tipo de coloración proporciona un aspecto fresco y natural. De todas maneras, en algunos casos es conveniente realizar un tratamiento de color, para que no haya tanta diferencia de tonalidad entre las puntas y las raíces.

En PELUQUERÍA SABAI los peinados y tratamientos se ajustan estrictamente a lo que busca cada novia. Si bien el equipo de estilistas de este salón ofrece sugerencias y consejos, la palabra final siempre es de la clienta.

Maquillaje para novias Para llegar en perfectas condiciones al día de la boda, el equipo de PELUQUERÍA SABAI recomienda cuidar la piel. Para ello, es importante comenzar con tratamientos de limpieza o de peeling unos meses antes de la fiesta. Además, antes de elegir un maquillaje, es posible realizar distintas pruebas y comprobar si el resultado es el que se busca.

Por último, es aconsejable respetar y conservar una identidad propia. En este sentido, una mujer que se maquilla mucho puede lucir extraña con un look natural. A su vez, las novias que usan poco maquillaje no deben abusar de él el día de la boda.

En cualquier caso, con el asesoramiento de los profesionales de este salón es posible conseguir un resultado óptimo.

PELUQUERÍA SABAI, dirigida por Rafael Arcéiz, ofrece servicios de maquillaje y peluquería para novias en su salón de Zaragoza o desplazándose a donde sea necesario.