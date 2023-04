La Agencia Estatal de Investigación (AEI) publica el informe de resultados de sus primeros proyectos financiados de Prueba de Concepto

La Agencia Estatal de Investigación ha publicado un informe que analiza los resultados de la primera convocatoria de Proyectos de I+D+i para la realización de Pruebas de Concepto, que sirven para acelerar la transferencia de conocimiento y resultados generados en proyectos de investigación a un nivel competitivo. Por comunidades, Cataluña y Madrid consiguieron el 49% de los proyectos aprobados y el 51% de la financiación La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado un informe en el que se analizan los resultados de la resolución de la convocatoria 2021 de Proyectos de I+D+i para la realización de ‘Pruebas de Concepto’, la primera de estas características a nivel nacional. En total, la AEI destinó 40 millones de euros para que 377 proyectos de investigación se sometiesen a una Prueba de Concepto con el fin de testar la validez técnica y comercial de sus resultados antes de lanzarlos al mercado.

Una Prueba de Concepto es un estado de maduración de una tecnología o conocimiento donde, por primera vez, se estudia su viabilidad en el mercado, más allá de un resultado científico. Por tanto, su ejecución sirve para acelerar la transferencia de conocimiento y resultados generados en proyectos de investigación a un nivel competitivo.

Esta convocatoria, gestionada por la AEI, tenía por objeto fomentar el espíritu emprendedor de los investigadores y acelerar la transferencia de los conocimientos generados en proyectos aprobados del Plan Estatal de I+D+i, de las convocatorias 2016 y 2017 de Proyectos de I+D+i en sus modalidades de ‘Retos Investigación y ‘Generación de Conocimiento’, gestionados también por la AEI. La solicitud de Pruebas de Concepto se abrió en mayo de 2021 y se resolvió en noviembre de 2021. El presupuesto total de esta convocatoria fue de 40 millones de euros en la modalidad de subvención.

En el informe presentado de esta primera convocatoria de 2021 se presentaron un total de 794 proyectos, de los que 661 eran proyectos individuales y 133 proyectos coordinados. En concreto, se aprobaron 271 proyectos individuales y 51 coordinados que ascienden a un total de 322 proyectos concedidos (377 si se consideran los subproyectos, ya que un proyecto puede estar constituidos por entre 2 y 6 subproyectos de varios centros de investigación). Los proyectos presentados solicitaban un total de 121,7 M€. Se concedieron 40 M€ para los 322 proyectos aprobados, lo que supone un 32,6% del total solicitado. La financiación media por proyecto fue de 124.200 euros, según se recoge en el citado informe.

Las universidades fueron las que más proyectos presentaron a la convocatoria -543- y consiguieron la aprobación de 219: el 68% del total. La financiación total captada por estos proyectos fue 26,6 M€, lo que supone un 66,4% del total del presupuesto destinado a esta iniciativa de la AEI.

Los centros de I+D (donde se incluyen todas las entidades que no son universidad o CSIC: fundaciones, centros tecnológicos, centros de I+D de las CCAA, etc.) fueron los siguientes en número de proyectos aprobados (57; un 17,4% del total de proyectos aprobados), presentando 122 solicitudes. En total, captaron 7,5 millones de euros (un 18,7% del total).

Mayoría en Matemáticas, Físicas, Químicas e Ingenierías

Por áreas de investigación, el informe de la AEI señala que las propuestas que mostraron porcentajes de aprobación más altos fueron la mayoría del ámbito de Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas e Ingeniería, mientras que los porcentajes más bajos de aprobación se dieron en los proyectos pertenecientes al ámbito de Ciencias Sociales y Humanidades.

El informe de resultados también analiza los proyectos que lograron acceder a la convocatoria de Pruebas de Concepto en 2021 por comunidades autónomas. Cataluña y Madrid consiguieron el 49% de las propuestas admitidas y el 51% de la financiación. Junto con Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, captaron en total el 79% de todos los proyectos y de la financiación.

El director de la Agencia, Domènec Espriu, indica que "esta convocatoria ha sido un revulsivo a nivel estatal para la mejora de la transferencia de conocimiento al ser una convocatoria largamente esperada, ya que desde hace tiempo se reconoce su impacto en informes nacionales e internacionales, hemos visto especialmente el nuevo marco de pensamiento que ha ayudado a desarrollar en los investigadores/as que han pasado por el programa".

Leve asimetría de género

El informe publicado por la AEI observa una leve asimetría en los resultados atendiendo al género de los investigadores principales (IP). El porcentaje de éxito de los proyectos presentados exclusivamente por mujeres fue el menor: un 35,8% frente al 45,8% en los proyectos con IP mixtos y un 41,3% en los liderados solo por hombres.

Además, el análisis recoge que las áreas de investigación con menor éxito de aprobación de proyectos liderados solo por mujeres fueron Ciencias Agrarias y Agroalimentarias (22%) y Ciencias Físicas (20%). La de mayor éxito fue Biociencias y Biotecnología (52%).

Jornadas de seguimiento

En el marco de las actividades de seguimiento científico-técnico realizadas por la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos de la AEI, se celebraron en febrero las Jornadas de Seguimiento de las ayudas a proyectos de I+D+I para la realización de ‘Pruebas de Concepto’, correspondientes a la convocatoria 2021 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

Se ha celebrado un total de 43 jornadas, mediante videoconferencia, correspondientes a las 19 Áreas Temáticas de la AEI, en las que se han presentado 370 proyectos de I+D de la convocatoria citada anteriormente. Para la valoración de esta actividad, el personal técnico de la AEI ha contado con la participación de 54 expertos externos junto con miembros de los Paneles de cada una de las Áreas Temáticas convocadas.

Durante las jornadas, los investigadores principales de los proyectos han presentado la información general del proyecto, el desarrollo científico-técnico del mismo hasta el momento, los objetivos previstos y su grado de consecución. Asimismo, han expuesto de forma global las actividades realizadas y los resultados alcanzados en cada uno de los objetivos y los correspondientes indicadores de productividad (publicaciones, patentes, dirección de trabajos, transferencia de resultados, etc.) y grado de evolución de los TRL. Del mismo modo, se ha informado sobre las incidencias o dificultades encontradas, si procede, así como de las tareas previstas hasta la finalización del proyecto, y su relación con posibles proyectos posteriores. Estas sesiones, además de potenciar la interlocución de la AEI con la comunidad investigadora, constituyen un foro para los investigadores donde poder plantear los problemas en la ejecución de su proyecto, así como otras dudas relacionadas con su ejecución, a la vez que les permite conocer las actividades que otros grupos de investigación están llevando a cabo en temáticas similares dentro de los proyectos de I+D+I.