AleaSoft: el interés en cambiar el mercado eléctrico no ayuda a la seguridad jurídica

Resumen de la entrevista de Raúl Masa Pacheco, Redactor de Economía Digital, a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting. La entrevista aborda la actualidad de la crisis energética surgida hace casi dos años, las implicaciones de las reformas planteadas en el mercado eléctrico español y europeo para la seguridad jurídica y regulatoria de las inversiones futuras, la avalancha de las renovables que se espera y la necesidad del almacenamiento Para repasar la actualidad de la crisis energética surgida hace casi dos años y agravada tras el estallido de la guerra de Ucrania, Raúl Masa Pacheco, Redactor de Economía Digital, ha entrevistado a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft Energy Forecasting, para conocer su opinión sobre estos últimos meses de crisis vividos y hacia dónde mirar en el futuro. Para el entrevistado, se puede decir que lo peor de la crisis que arrancó en el verano de 2021 ha terminado. La crisis energética comenzó justo un año antes de la invasión de Rusia a Ucrania, como un acto premeditado para presionar a Europa con el suministro de gas. Desde entonces, los precios fueron subiendo durante todo el verano del 2021 a medida que la tensión geopolítica iba aumentando y evidenciando la dependencia del gas ruso de los países de Europa Central. En el invierno 2021‑2022 las reservas estaban bajas y los precios en Europa por las nubes. Poco a poco se fue recurriendo al gas licuado que viene por barco y eso fue ayudando a salir de ese invierno. Para este invierno que se ha pasado ya se habían tomado medidas como tener las reservas al máximo posible y afortunadamente el invierno no fue muy frío.

Por otro lado, también se ha destruido mucha demanda de gas, sobre todo por parte de la industria que, con los precios tan altos, ha perdido mucha competitividad, lo que ha ayudado a rebajar la tensión entre suministro y demanda favoreciendo una caída gradual de los precios. En general se puede decir que lo peor ha pasado, hay alternativas al gas ruso, y las renovables, afortunadamente, están teniendo mucho respaldo de las autoridades europeas ya que son indispensables para la descarbonización, pero también para la independencia energética.

En la actualidad existen algunas reformas importantes, como las del PVPC en España y del mercado eléctrico europeo. En la entrevista se analiza cómo estas reformas terminarán afectando en último término a los consumidores y si impactarán directamente en los precios. En AleaSoft se ha planteado en diferentes foros, que el mercado eléctrico no se está reformando, se están proponiendo mejoras, o sea, el mercado eléctrico europeo seguirá siendo el mismo, marginalista y basado en los mismos principios de "libre mercado" y "no al intervencionismo de los precios". Esto es fundamental para la seguridad jurídica y regulatoria de las inversiones futuras.

La tarifa regulada PVPC, "Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor", actualmente depende del precio del mercado spot y eso es algo que debe mejorarse porque se ve afectado por la volatilidad de los precios. El mercado spot es un mercado necesario, pero es un mercado mayorista que no está pensado para el consumidor final. La tarifa regulada debe tener una componente de precios de mercado a medio y largo plazo, más estables. Las mejoras que se proponen deben ayudar a los consumidores y a los productores con precios más estables a largo plazo.

Sobre qué escenario de precios eléctricos se puede esperar hasta final de año y si hay margen de anticipar algún pronóstico para el 2024, el Doctor Delgado Rigal plantea que, si se analizan los datos históricos de precios del mercado eléctrico, más allá de la situación extraordinaria en que se han visto los mercados de energía en los últimos dos años, se ve cómo los precios siempre han estado fluctuando alrededor de un precio de equilibrio. Es lo que dicta la teoría del funcionamiento de los mercados: para que el mercado funcione debe haber un equilibrio entre los precios que marca la oferta y los que la demanda está dispuesta a pagar. El mercado eléctrico europeo se descompensó por la invasión rusa a Ucrania. El equilibrio de antes de la COVID‑19 se debe alcanzar en algún momento futuro.

El CEO de AleaSoft comenta que desde la política se ha hecho lo posible para ayudar a los consumidores que son los que más mal lo han pasado con los precios desorbitados. La "excepción ibérica" fue una buena iniciativa que ayudó a tener precios menos altos. No obstante, ese marcado interés en "cambiar el mercado" no ayuda a la seguridad jurídica y ahuyenta a los inversores. Los mercados los forman dos partes, los que consumen y los que generan, y ambas partes deben beneficiarse de cualquier cambio regulatorio.

En cuanto a si se está preparado para la tormenta renovable que llegará, el entrevistado plantea que es una tormenta de riqueza, o sea, que es lo mejor que puede pasar. España va a pasar de importador de energía contaminante a exportador de energía limpia y renovable. Desde AleaSoft se está planteando que hay que potenciar mucho más el almacenamiento de energía. El almacenamiento táctico con baterías y el almacenamiento estratégico estacional con hidrógeno verde. Las principales energías renovables, la eólica y la fotovoltaica, no son controlables, por eso es fundamental el complemento del almacenamiento.

A continuación, el Doctor Delgado Rigal comenta que en AleaSoft se ha tenido mucho trabajo en los dos últimos años de desenfreno energético en las cuatro divisiones que tiene la empresa: Base de Datos, Previsiones de Corto Plazo, Previsiones de Medio Plazo y Previsiones de Largo Plazo (AleaGreen). Ha sido un gran esfuerzo debido a que se prestan servicios en todos los mercados europeos y en todos los horizontes temporales. Se han dado situaciones en los mercados nunca antes vistas. Sin embargo, gracias a la Inteligencia Artificial que se utiliza en los modelos de previsiones de AleaSoft desde hace más de veinte años, se ha sido capaz de seguir modelizando de manera precisa el funcionamiento de los mercados. Además, se han incorporado temas nuevos como la hibridación y las baterías.

Sobre las lecciones aprendidas de todo lo sucedido, el CEO de AleaSoft plantea que la transición energética es un cambio cuantitativo y cualitativo muy grande, todo será diferente en unos años. En AleaSoft se ha tenido la suerte de estar preparados para estos cambios y ayudar a las empresas en esta enorme tarea que se está acometiendo entre todos. Cada vez es más importante tener buenas previsiones, en todos los horizontes y tener una visión clara del futuro que se espera para planificar inversiones y desarrollos, sobre todo de energías renovables, pero también de instalaciones de almacenamiento de energía, de smartgrids y de plantas híbridas.

En AleaSoft se está planificando abordar su crecimiento con un ambicioso plan de expansión global. Este año se completarán 35 mercados europeos y los principales de América y Asia. En esos mercados se ofrecerán previsiones en todos los horizontes temporales, desde minutos hasta 40 años, abarcando desde los precios de la electricidad y el gas hasta todas las variables que influyen en los mercados de energía: demanda, producciones renovables, condiciones meteorológicas, precios de los combustibles, precios de los derechos de emisión de CO2, etc.