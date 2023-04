Fichaje del ex-Google Tommaso Madè en Contents.com para poner en marcha su estrategia internacional y el desembarco en España

La scale-up de generación de contenidos multimedia basados en IA amplía su alcance internacional en España

Contents.com, la scale-up internacional especializada en soluciones basadas en IA para la generación de contenidos multimedia, se complace en anunciar su participación como Gold Sponsor en el próximo E-Forum de Jerez 2023, consolidando así su compromiso con el mercado español.

Con una de sus sedes en España, una plantilla en crecimiento y numerosos clientes, Contents.com reconoce la importancia de participar en grandes eventos y reunirse con los líderes del sector para mantenerse a la vanguardia.

E-Forum es el principal evento para que los ejecutivos del comercio electrónico y el marketing digital debatan y aprendan en un entorno relajado e íntimo. Centrándose en soluciones innovadoras, los participantes pueden entrar en contacto con otros profesionales y hacer negocios a través de reuniones individuales y oportunidades de networking. Como Gold Sponsor, Contents.com mantendrá 30 encuentros one to one con los principales actores del sector e-commerce, participará en workshops y asistirá a la ceremonia de entrega de los e-awards.

"Estamos encantados de formar parte de E-Forum y de mostrar nuestras soluciones de generación de contenidos basadas en IA al mercado español”, afirma Tommaso Madè, VP Global en Contents.com. "Reconocemos un gran potencial en España, y estamos comprometidos con ampliar nuestra presencia y construir relaciones con los líderes del sector.”

Además de su impresionante crecimiento y aumento de ingresos, Contents.com también ha sido reconocida como Great Place to Work. Este logro es un testimonio del compromiso de la empresa en la creación de una cultura empresarial positiva e integradora para sus empleados. Con una plantilla actual de 70 empleados entre Italia, España y Brasil, Contents.com está lista para seguir creciendo y cosechando éxitos. La compañía tiene previsto firmar una ronda de financiación de serie B a finales de 2023, lo cual consolidará su posición como líder del sector de la generación de contenidos multimedia basados en IA.

Contents.com se empeña en ofrecer soluciones innovadoras y un servicio excepcional a sus clientes, compromiso que testimonian su continuo crecimiento y éxito. Con su participación en el E-Forum Jerez 2023 como Gold Sponsor, Contents.com busca entrar en contacto con los líderes del sector y establecer relaciones en el mercado español.

Contents.com Contents.com es una compañía tecnológica que ofrece soluciones punteras de diseño, creación y transformación de contenidos para clientes internacionales.

Con su plataforma de IA generativa ayuda a las empresas a producir contenidos multilingües únicos y optimizados, combinando la creatividad humana con el uso eficaz de la inteligencia artificial. Para responder a las necesidades del mercado, la compañía también ofrece soluciones personalizadas de automatización y content strategy a través de un equipo estratégico respaldado por un avanzado sistema de inteligencia artificial.

