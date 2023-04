El Dr. Miguel Romero explica los tratamientos para la luxación anterior del hombro en deportistas

El "hombro salido" suele producirse por un traumatismo, generando dolor e incomodidad en el paciente. La luxación de hombro es una de las lesiones articulares más frecuentes entre las personas, y su incidencia aumenta aún más en pacientes que practican deportes de contacto.

No obstante, la luxación anterior del hombro en deportistas puede ser tratada por especialistas en lesiones del hombro, como lo es el Dr. Miguel Romero, traumatólogo que ofrece sus servicios médicos desde sus consultas en Bilbao.

Una lesión habitual entre los deportistas: luxación anterior del hombro La articulación del hombro es una de las partes del cuerpo con mayor movilidad, cosa que la hace muy susceptible a sufrir una luxación. Cuando esta lesión ocurre, se presenta entumecimiento, dolor e inflamación en el hombro, por lo que la persona es incapaz de mover el brazo. La luxación anterior del hombro es una lesión muy frecuente en los deportistas, particularmente en aquellos que practican disciplinas donde se requiere un movimiento constante de los miembros superiores, como béisbol, boxeo o baloncesto, aunque cualquier persona puede estar expuesta a ello.

La luxación anterior del hombro en deportistas sucede cuando la cabeza del húmero se sale de su cavidad habitual, denominada glenoides, ocasionando un intenso dolor. La lesión de la articulación puede afectar al labrum o a los ligamentos, impidiendo una adecuada movilidad del hombro y su extremidad.

Tras un primer episodio de luxación, el deportista puede ser más vulnerable a sufrir nuevos episodios, especialmente si no hace terapia o guarda reposo. Por tal motivo, es fundamental acudir a un especialista traumatólogo, para recibir recomendaciones sobre el tratamiento más adecuado, que impida que la lesión avance o empeore con el tiempo.

Especialista en luxación anterior del hombro en deportistas El Dr. Miguel Romero es un especialista en traumatología de hombro y rodilla, que cuenta con varios años ejerciendo esta práctica profesional, atendiendo a decenas de pacientes que acuden a consulta por una luxación.

La vocación para dedicarse a esto le viene desde pequeño. Sufrió varias lesiones practicando deporte, y la única recomendación que le daban era que dejara la actividad física, cosa a la que no accedió. A partir de ahí, decidió trabajar para convertirse en un profesional que no solo ayuda a los deportistas a recuperar su movilidad articular, sino que les escucha de verdad y les brinda nuevas oportunidades en sus carreras. En este sentido, la mayoría de sus pacientes destacan su trato cercano, así como los buenos y rápidos resultados que han obtenido con los tratamientos del Dr. Miguel Romero.

El traumatólogo ofrece soluciones personalizadas a cada paciente, para ayudar a que vuelva a su rutina deportiva cuanto antes. En los casos de luxación anterior del hombro en deportistas, este especialista se encarga de hacer las respectivas exploraciones físicas y pruebas complementarias, para así elegir el tratamiento más adecuado, sea a través de la fisioterapia o la cirugía.