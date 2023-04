Uesile Anassam expone la situación de Cataluña durante la Guerra Civil en su libro titulado ‘Al general no le gusta tocar el violín’

Uesile Anassam se ha inspirado en la historia de Cataluña, y en parte de España, para crear Al general no le gusta tocar el violín, una novela histórica con la intención de “poner de manifiesto una serie de personajes comunes a todas las situaciones bélicas, y, por otro, exponer de manera docente y documentada una serie de acontecimientos que constituyen parte de la historia sin caer en el chovinismo”, tal y como explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una serie de relatos, algunos muy crudos, pero reales, así como una serie de sucesos políticos llevados a cabo por las más altas esferas sin que hayan sido difundidas con demasiada claridad, y paliar, de este modo, la exigua información docente durante tantos años. Que no se quede en una simple buena intención.

Así, Uesile se dirige al público en general, aunque en especial a aquellas personas que quieran descubrir un poco más sobre la historia, con el objetivo de que “pueden comprender el comportamiento de los catalanes”

Sinopsis Si bien se han escrito muchos libros sobre la guerra civil española, en este se ha intentado, y podría decirse que conseguido, exponer una serie de personajes como son: violadores sexuales, de derechos humanos, desertores, prófugos, delatores y emigrantes. La intención del autor ha sido, por un lado, escribir una historia de Cataluña y ha aprovechado la huida de un desertor para relatarla en soliloquios. Por otro lado, se han expuesto una serie de acontecimientos reales a nivel de los protagonistas, con el único fin de poner de manifiesto el horror emanado por la guerra y el padecimiento soportado por los individuos que se han visto involucrados en dichos hechos.

Autor Al autor de esta obra, que nació en plena II República, se le inculcó la afición a la escritura desde bien joven de la mano de un profesor de literatura que lo alentó, junto con otros discípulos, a escribir un diario personal. Después, durante su vida laboral, trabajó muchos años en Recursos Humanos, viéndose obligado a escribir asiduamente y buscar cada vez la palabra exacta para definir lo que quería expresar, evitando dar pie a falsas interpretaciones, y es que se abusa demasiado del se sobreentiende. En esta situación, cada cual interpreta lo que más le conviene. Siempre tuvo muy presente la anécdota de Federico García Lorca ante una expresión de Ramón Darío. El Nobel había escrito: «Qué púberes canéforas te ofrenden el acanto», ante el cual García Lorca respondió: «Precioso, aunque solamente he entendido qué». Jubilado desde el año 2000, en la actualidad Preboste del Capítulo Nobiliario de los Hombres y Madonas del Principado de Cataluña, entidad creada por el Conde Soberano de Barcelona Borrell II en el año 986. Promociona el Certamen Nacional de Poesía Catalana y preside el jurado calificador del mismo, que se celebra anualmente en su ciudad de Viladecans (Barcelona). Ha sido distinguido en varias ocasiones como mejor poeta local en otros concursos celebrados en dicha ciudad.