Elon presenta su innovadora herramienta para calcular el precio de las placas solares

Las energías renovables se han convertido en una necesidad inminente para la sostenibilidad del planeta. Cada vez son más las personas y empresas que buscan alternativas a los combustibles fósiles y apuestan por fuentes de energía limpias y renovables. En este contexto, la instalación de placas solares se ha convertido en una de las opciones más populares y eficaces, permitiendo aprovechar la energía del sol para producir electricidad de manera sostenible Elon Energías Renovables es una empresa que ha experimentado crecimiento acelerado desde su origen en el País Vasco y ha expandido sus servicios al resto de España. Además de su especialización en instalación de paneles solares, Elon ofrece soluciones de aerotermia y cargadores de vehículos eléctricos, lo que la convierte en una opción completa para las necesidades energéticas de cualquier hogar o empresa.

Una de las principales ventajas con las que cuenta es su enfoque como empresa 360º. Los expertos de Elon se encargan de ofrecer una solución completa al cliente, abarcando todas las áreas necesarias para el proyecto. En el caso de las instalaciones fotovoltaicas, no solo dedican sus esfuerzos a la venta e instalación de las placas solares, sino que también se encargan del diseño del proyecto, la tramitación de permisos, la financiación, el mantenimiento y la monitorización de la instalación. De esta manera, el cliente tiene la tranquilidad de que todo el proceso está siendo gestionado por expertos en la materia y no tiene que preocuparse por ningún detalle.

La calculadora de autoconsumo de Elon es una herramienta única en el mercado, que permite a los usuarios obtener una idea de cuál será el precio de placas solares en su vivienda o empresa. Este innovador elemento ofrece la posibilidad de calcular el consumo eléctrico, así como el ahorro que pueden llegar a tener a la larga. Además de ofrecer también el cálculo con servicios adicionales como aerotermia para tener espacios climatizados con energías renovables.

Su funcionamiento es muy fácil e intuitivo, tan solo es necesario seguir unos simples pasos. En primer lugar, el cliente tiene que buscar la vivienda en la que se desea realizar la instalación. A continuación, pasa a dibujar la instalación fotovoltaica con total libertad y se indica el consumo de luz actual. Por último, la herramienta proporciona un completo informe de autoconsumo con información muy detallada.

Algunos de los datos más relevantes que ofrece son el precio de las placas solares; costes de inversión de la instalación; amortización de la inversión en el tiempo; ahorro anual en la factura de la luz; ahorro estimado durante la vida útil de la instalación; una propuesta y presupuesto personalizado; potencia instalada; producción anual y la capacidad de acumulación, así como el equipamiento y dimensionamiento necesario para la instalación de las placas solares.

Con el fin de que el proceso sea accesible para todos los clientes que contactan con ellos, además, sus profesionales se encargan de acompañar al cliente en la búsqueda de subvenciones, deducciones o ayudas disponibles para su caso particular. Gracias a ello, muchos clientes ya han podido beneficiarse de una reducción en el precio de placas solares y han conseguido que la inversión sea más rentable y sostenible a largo plazo.