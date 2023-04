La hipoteca mixta, una óptima alternativa en el mercado actual

La hipoteca mixta es una magnífica solución en estos momentos debido a que tiene una serie de ventajas que en muchas ocasiones son poco conocidas.

Por lo general, al hacer la solicitud de una hipoteca, las opciones más comunes que presentan las entidades son aquellas que tienen interés fijo o variable. Sin embargo, la tercera opción combina ambas, ya que posibilita una tasa de interés estable en los primeros años y una tasa variable por el resto del plazo del préstamo.

Una firma especializada es BusinessCredit, que cuenta con profesionales de amplia experiencia en el sector que ofrece soluciones de calidad a sus clientes y mejora las opciones que les da su propia entidad.

Beneficios de acceder a una hipoteca mixta Una de las principales ventajas que tiene la hipoteca mixta es que mediante la combinación de los métodos fijo y variable ofrece tipos más baratos que los ofrecidos en préstamos a tipo fijo durante el período fijo y puede llegar a mayor plazo como una variable en el total de años de la operación.

Sin embargo, en la actualidad, no hay un gran acceso a hipotecas mixtas, lo que puede deberse por la falta de conocimiento del cliente, por un lado, y, por otro lado, por las propias entidades que muchas veces no las ofrecen al no ser un producto para ellos importante dentro de su porfolio.

Cabe destacar que en el mercado actual no son abundantes las opciones de hipotecas mixtas. Si bien se estima que muchas entidades bancarias tienen dicha modalidad, solo algunas lo anuncian a través de sus distintas plataformas (vía web, vía oficinas…) al potenciar las hipotecas variables o fijas.

Una empresa confiable para hipotecas La esencia de BusinessCredit está en el compromiso que su equipo asume diariamente para lograr brindar las mejores condiciones a sus clientes, con el afán de lograr su satisfacción global. Para ello, destaca en el mercado por diferentes motivos como la profesionalidad, confianza, agilidad, transparencia y experiencia, la cual se logra a medida del contacto con el público en general y cada cliente en particular, siendo cada operación única para los profesionales que forman la empresa.

Como una firma experta en el segmento hipotecario, la propuesta principal consiste en encontrar las mejores hipotecas adaptadas a cada cliente, al tiempo que también se encarga de gestionar todo tipo de operaciones financieras para empresas y autónomos.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, BusinessCredit se posiciona como una firma intermediaria no vinculada con ninguna entidad, lo cual le permite buscar las mejores ofertas del mercado bancario para sus clientes. Esto la convierte en una firma de referencia y confianza en el ámbito nacional.