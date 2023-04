Saber acertar a la hora de invertir en proyectos de IA, por Kraz

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) se ha vuelto una parte fundamental de los negocios, ayudándoles, entre otros, en el aumento de la productividad, la automatización de procesos y en el crecimiento de las organizaciones. Aunque de acuerdo con Statista, cerca del 60 % de las empresas españolas ya usaban la IA en 2018, todas aquellas que todavía no la habían incorporado en sus organizaciones han empezado a hacerlo en los últimos años.

No obstante, una de las dudas más frecuentes de muchas empresas a la hora de invertir en un proyecto de IA es saber si esa inversión va a ser realmente valiosa para la organización. En este sentido, la consultora analítica Kraz tiene claro que el secreto es saber escoger aquellas áreas y proyectos dónde la IA sea realmente aplicable, asegurándonos de que vaya a tener un impacto económico real en cuanto al ROI.

¿Cómo saber si invertir en un proyecto de IA? Si bien en cierto que la IA se ha convertido en una herramienta muy potente para las empresas, si se quieren obtener los mejores resultados hay que tener en cuenta que su implementación debe llevarse a cabo cuando haya un problema de negocio que deba ser resuelto y cuya solución vaya a tener un impacto significativo en los resultados de dicho negocio.

Algunas de las actividades que pueden ser agilizadas con la incorporación de IA son, por ejemplo, las tareas con mucha implicación de personal, que consumen mucho tiempo productivo y potencialmente mecanizables. También aquellas actividades que pueden ser solucionadas a partir de análisis de voz (transcripción de reuniones, clasificación de llamadas de servicio al cliente, etc.), así como análisis de métodos predictivos y análisis de patrones de datos aplicados al comportamiento de los clientes (análisis financieros, tendencias de consumo y cualquier escenario que pueda suponer un análisis y cohesión exhaustiva de cruce de datos).

Aunque invertir en soluciones de IA puede ser costoso al principio, como hemos hablado, su aplicación debe considerarse en función de los beneficios que aportará a la empresa.

Recomendaciones para priorizar las iniciativas de IA El equipo de expertos en IA de Kraz sugiere tener en cuenta algunos aspectos a la hora de priorizar iniciativas de IA. En primer lugar, recomiendan empezar por una tarea concreta y muy específica que minimice el riesgo de fracaso, especialmente si todavía se están dando los primeros pasos en la incorporación de esta tecnología.

Además, antes de abordar cualquier problema a través de la IA, es necesario revisar si la empresa cuenta con la mínima cantidad y calidad de datos, así como la infraestructura y recursos necesarios para su implantación. En este contexto, otro de los consejos ofrecidos por la consultora es no hacer falsas promesas respecto al impacto que tendrá el proyecto. Se deben sentar correctamente las expectativas de lo que la Inteligencia Artificial puede hacer. De esta forma, se evita generar falsas expectativas, ya que, de acuerdo con Kraz, una parte fundamental del éxito de estos proyectos dentro de las organizaciones es generar credibilidad en torno a ellos.

Por otro lado, también es importante planificar de forma realista la expansión del proyecto de IA en toda la organización, prever los recursos de mantenimiento de las aplicaciones de la IA y evaluar el coste-beneficio de cada implementación. Y, en caso de necesitar asesoría para la toma de decisiones de proyectos de IA, los servicios de Kraz son una opción muy recomendable. Esta consultora analítica ayuda a las empresas a implementar procesos de Inteligencia Artificial basados en las necesidades de cada negocio y contactar con ellos es muy sencillo a través de su página web.