Publicidad ecológica con la agencia publicitaria Oxydo

Hoy en día, es esencial para las empresas transmitir a los consumidores un mensaje de sostenibilidad y de preocupación por el medioambiente. Esto se debe no solo a imposiciones gubernamentales, sino también a presiones de la propia sociedad, cada vez más consciente de los ecosistemas.

Por estas razones la llamada publicidad ecológica ha cobrado una importancia capital para el posicionamiento de las marcas. Según la agencia publicitaria Oxydo, proyectar un compromiso con el medioambiente no solo es fundamental, es vital hoy en día. Si una marca quiere mantenerse activa no puede darse el lujo de ignorar ese hecho.

Características de la publicidad ecológica La firma Oxydo es una agencia especializada en la publicidad ecológica, también conocida en la actualidad como marketing verde. Ellos se encargan de la fabricación y comercialización de productos ecológicos para eventos deportivos. También trabajan con señalizadores fabricados con materiales reciclados, compostables y procesos productivos con soportes sostenibles.

Indican que esa es precisamente la esencia de la publicidad ecológica que tanto están buscando las marcas en la actualidad. Desean proveedores que trabajen bajo los principios del marketing verde tanto en los productos que fabrican como en el mensaje que proyectan. Indican que este tipo de publicidad privilegia un mensaje de conservación a través de los elementos que usa para vender las marcas.

Los profesionales de esta firma publicitaria indican que la publicidad ecológica debe ser coherente con la filosofía ambiental de la marca que vende. Asimismo, reduce al mínimo los residuos que generan los productos que utilizan para sus promociones. En Oxydo aseguran que están claros de que esto no se trata de una moda pasajera, sino que consiste en una tendencia irreversible. Por eso se mantienen en la búsqueda de nuevas opciones para sus clientes.

Algunos ejemplos en productos de publicidad ecológica Desde que abrió operaciones, el equipo de Oxydo se ha caracterizado por innovar en la creación de productos disruptivos para promocionar eventos o señalizar espacios. Un ejemplo de ellos son sus aplaudidores elaborados con almidón de patata que se suelen usar en eventos masivos de toda índole. Son resistentes y completamente biodegradables.

Otro ejemplo son los cubrevallas elaborados con polietileno reciclado de primera calidad. Oxydo asegura que estos productos tienen el mismo desempeño y prestaciones que sus similares elaborados con insumos nuevos. Lo mismo ocurre con sus banderines personalizados, las cintas de balizamiento y las bandas de señalización. Todos estos elementos los trabajan con materiales reciclados, biocompostables o papel.

Un aspecto muy importante es que además de las alternativas de materiales bio, reciclados o compostables, también ofrecen todos los formatos, diseños o medidas posibles. Los portavoces de la firma indican que todo ello lo han logrado gracias a que utilizan tecnología de vanguardia. Con ella, logran ofrecer soluciones acordes a las necesidades de cada empresa, en los tiempos requeridos y con la mejor calidad.