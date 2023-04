Las recomendaciones a la hora de alquilar un inmueble del equipo de especialistas en alquiler en Madrid de Arrenda

Alquilar un piso o una casa no es una decisión que deba tomarse solo en función de los beneficios económicos que pueda reportar al propietario. Los especialistas en alquiler en Madrid advierten que esa acción trae consigo una serie de riesgos de los cuales hay que ser conscientes con antelación.

Javier Sandes, experto del sector inmobiliario y especialista en alquiler garantizado, enumera algunos de esos riesgos en el momento de entregar la llave a un inquilino, principalmente el no cobrar a tiempo el canon de arrendamiento, aunque es solo uno de esos peligros que pueden generar incumplimiento del contrato y conflictos.

Algunos riesgos que hay que considerar en el contrato Javier Sandes es el CEO y fundador de la firma Arrenda. Ellos son especialistas en alquiler en Madrid, aunque también trabajan con otros servicios inmobiliarios. Por ejemplo, prestan servicios de compraventa, seguros inmobiliarios o de alquiler, financiamiento para reformas y tasación inmobiliaria. No obstante, su enfoque central es el arrendamiento de inmuebles del que se desprenden varios subproductos.

Javier Sandes señala que los riesgos más frecuentes se dan cuando el inquilino genera daños a la vivienda. Estos se presentan cuando existe un deterioro que va mucho más allá del desgaste propio del uso del inmueble. Incluso, advierte Sandes, se suelen presentar casos de vandalismo o robo de mobiliario como piezas sanitarias.

Otro riesgo muy común es cuando el inquilino ejecuta reformas que no han sido aprobadas por el propietario. Estos suelen concretarse en el cambio de paredes internas o de azulejos en los baños, eliminación de tabiquería o cerramientos de terrazas. Incluso el cambio en el color de la pintura de las paredes puede considerarse una reforma sin permiso y, por lo tanto, ilegal.

La mejor manera de protegerse Ante la gran cantidad de riesgos potenciales que se corren al alquilar un piso o una casa, lo mejor siempre será elaborar un contrato minucioso. En este documento deben quedar claras todas las condiciones del arrendamiento.

Javier Sandes alerta que, si bien en el contrato debe incluirse todo lo que considere el propietario, las condiciones no pueden violar la legislación vigente. Por esa razón, siempre es mejor contratar los servicios de expertos que ofrecen las empresas inmobiliarias especializadas. Un ejemplo lo constituye Arrenda en Madrid. La promesa de sus representantes es que ellos se encargan de todo, por lo que los propietarios solo deben esperar su mensualidad.

Su modelo de servicio es la gestión integral de alquileres, que cuenta con un departamento propio de asesoría legal y trato directo con los involucrados. Están pendientes de calcular la renta mensual, promocionar el inmueble para alquilar y gestionar la visita de los interesados. Analizan los candidatos a inquilinos, elaboran los contratos y ofrecen una garantía en cobro de renta, entre otros beneficios.