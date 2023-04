Por qué todo el mundo hace mal los contratos de arras

Cuando alguien va a comprar una vivienda en España, existe una palabra que oirá en muchas ocasiones; una palabra que tendrá que aprender y que va a usar mucho porque tiene una gran importancia en todo el proceso de venta.

Esta palabra es arras, y significa depósito o anticipo. Es la cantidad que se entrega para reservar ese inmueble y así sea sacado del mercado. En el despacho de abogados Vaello Legal, los clientes podrán recibir toda la asesoría necesaria para que la transacción sea exitosa.

Estas arras pueden ser confirmatorias donde ni el comprador ni el vendedor pueden echarse atrás, o penitenciales donde sí pueden echarse atrás, pero con una penalización. En el caso del comprador, si se echa atrás pierde el dinero entregado como depósito, y si es el vendedor quien se echa atrás, debe devolver esa cantidad doblada.

Hay una tercera opción que son las arras penales, pero su uso es tan escaso que no vale la pena ni comentarlo. Vaello Legal afirma que en la práctica totalidad de los contratos, las arras son penitenciales.

Tradicionalmente, la cantidad que se entrega como arras es un 10 % del precio final, pero no está escrito en ningún lugar que deba ser así.

Este contrato de arras es crucial no solo por la cantidad que se entrega, sino porque es donde se deciden los puntos más importantes de la compraventa, como por ejemplo el plazo de tiempo que tiene el comprador para pagar el resto del precio, el plazo que tiene el vendedor para entregar el inmueble, qué pasa si el comprador no consigue financiación, el inventario de muebles que se van a quedar en el inmueble, quien paga la comisión de la agencia, los defectos que tiene el inmueble, etc.

Asimismo, es recomendable contar con asesoramiento experto en la compra y venta de inmuebles.

