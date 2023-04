Grid Dynamics amplía sus operaciones en EE.UU. y la India: adquiere NextSphere Technologies, una empresa de servicios integrales de desarrollo de aplicaciones personalizadas

La adquisición mejorará las capacidades de transformación digital de Grid Dynamics con la especialización de Nextsphere Technologies en el desarrollo de aplicaciones de cliente de servicio completo.NextSphere Technologies, con años de experiencia con clientes en Sanidad, FinTech y CPG/Fabricación, mejorará la experiencia de Grid Dynamics en todos los verticales de la industria La adquisición añade más de 200 empleados al equipo de Grid Dynamics en los EE.UU. y la India, añadiendo centros de entrega de ingeniería en Tampa, FL y Phoenix, AZ, y ampliando las operaciones en la India con centros de ingeniería en Hyderabad y Chennai.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, ha anunciado hoy la adquisición de NextSphere Technologies, una empresa de servicios integrales de desarrollo de aplicaciones personalizadas. Con más de 200 empleados en EE.UU. y la India, Nextsphere Technologies apoyará los objetivos de Grid Dynamics de mejorar su oferta técnica, ampliar su presencia global y aumentar su base de clientes.



Fundada en 2006, NextSphere Technologies tiene su sede en Tampa, FL, y sus clientes son estadounidenses. También cuenta con un centro de ingeniería en Phoenix (Arizona) y dos grandes centros de ingeniería en los centros tecnológicos indios de Hyderabad y Chennai. La empresa está especializada en desarrollo de aplicaciones modernas, monetización de sistemas, desarrollo de productos, servicios en la nube y de infraestructura, y control de calidad. A lo largo de los años, la empresa ha trabajado con varias marcas de numerosos sectores verticales, con experiencia en los sectores de la sanidad, las finanzas y los bienes de consumo y la fabricación.

"La adquisición de NextSphere Technologies mejora nuestras capacidades técnicas y amplía nuestra presencia global. Con un historial probado de servicio a los clientes a través de las industrias de Salud, Fintech y CPG/Manufactura, la experiencia de Nextsphere Technologies complementará la oferta de Grid Dynamics a los clientes existentes y nuevos. Además, las industrias en las que Nextsphere Technologies se ha centrado son clave para la estrategia Gigacube de Grid Dynamics de diversificarse y crecer hasta convertirse en una empresa con ingresos de mil millones de dólares. Con su sede central en Tampa y sus operaciones de entrega en India, con Hyderabad y Chennai como centros clave, la adquisición refuerza nuestra posición de entrega global al servicio de nuestros clientes", dijo Leonard Livschitz, CEO de Grid Dynamics.

"Unir fuerzas con Grid Dynamics es una victoria para todos. Nuestros clientes y nuestros empleados se benefician de su completa oferta de servicios, su capacidad para impulsar el valor empresarial, su cultura de excelencia en ingeniería y, lo que es más importante, su compromiso inquebrantable de hacer todo lo necesario para ayudar a sus clientes y a sus empleados a prosperar". Desde la primera vez que nos reunimos con Grid Dynamics, fue obvio que nuestros equipos de gestión y técnicos eran de la misma pasta", dijo el Dr. Raju Dantuluri, cofundador de NextSphere Technologies.

Acerca de NextSphere Technologies

NextSphere es una empresa de servicios de software que desarrolla, gestiona, aloja y mantiene aplicaciones para empresas de diversos sectores. Sus soluciones certificadas por la industria ofrecen a los clientes ventajas competitivas líderes en el mercado obtenidas a través de la aceleración del tiempo de comercialización y el ahorro de costes que ofrece un modelo de entrega global que aprovecha las instalaciones de desarrollo de última generación en múltiples zonas horarias.

Acerca de Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva de las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia del cliente omnicanal, big data, analítica, búsqueda, inteligencia artificial, nube y DevOps, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Estados Unidos, México, Reino Unido, Europa e India.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene "declaraciones a futuro" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 que no son hechos históricos, e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales de Grid Dynamics difieran materialmente de los esperados y proyectados. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, incluyendo las palabras "cree", "estima", "anticipa", "espera", "pretende", "planea", "puede", "hará", "potencial", "proyecta", "predice", "continúa" o "debería", o, en cada caso, sus variaciones negativas u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, citas y declaraciones relativas a las capacidades de nuestros productos, los beneficios potenciales de la adquisición de NextSphere Technologies y el marco de la estrategia de crecimiento de Giga3.

Estas declaraciones de futuro implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados esperados. La mayoría de estos factores están fuera del control de Grid Dynamics y son difíciles de predecir. Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, pero no se limitan a, nuestra capacidad para integrar con éxito el negocio, la tecnología, el personal y las operaciones de NextSphere Technologies; los costes relacionados con la adquisición; si nuestro mercado crece según lo previsto; el entorno competitivo y las respuestas de la competencia a la adquisición; las condiciones generales del mercado y de los negocios; cualquier impacto imprevisto de la contabilidad de la adquisición; y otros riesgos e incertidumbres indicados en los archivos de Grid Dynamics con la SEC.



Grid Dynamics advierte que la anterior lista de factores no es exclusiva. Grid Dynamics advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Grid Dynamics no asume ni acepta ninguna obligación o compromiso de divulgar públicamente ninguna actualización o revisión de ninguna declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en sus expectativas o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración. Más información sobre los factores que podrían afectar materialmente a Grid Dynamics, incluyendo sus resultados de operaciones y situación financiera, se establece en la sección "Factores de Riesgo" del informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K presentado el 28 de febrero de 2023 y en otras presentaciones periódicas que Grid Dynamics hace a la SEC.