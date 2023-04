¿Dónde encontrar sillas a contramarcha en Alicante y otros productos para garantizar la seguridad del bebé? Mimos

Mimos, la tienda especializada en productos para bebés, ofrece sillas a contramarcha con el objetivo de afianzar la seguridad del pequeño en cualquier viaje en automóvil. A través de este y otros productos para el cuidado infantil, puericultura y maternidad y paternidad, Mimos se ha convertido en un referente en España.

Sillas a contramarcha para garantizar la seguridad del pequeño Las sillas a contramarcha permiten al pequeño viajar de espaldas dentro del vehículo, lo cual, según los expertos, reduce hasta en un 95 % el riesgo de fallecimiento o lesiones en caso de accidente.

El amplio catálogo de Mimos cuenta con diferentes tipos de sillas a contramarcha y también la opción de sillas a favor de la marcha para niños más mayores por ello, su equipo se compromete a ofrecer información sobre cada uno de sus sistemas, con el fin de que el cliente pueda elegir el más adecuado y seguro. Además, Mimos brinda asesoramiento para la instalación de las sillas en el coche en el que se pretende viajar, y lo mismo para el ajuste perfecto del arnés para las dimensiones y comodidad del bebé.

También ofrece un servicio tanto para personas que están en pleno proceso de embarazo como para aquellas que ya han tenido a su bebé y/o tienen peques mayores y necesitan un sistema de retención infantil. Por ello, además del asesoramiento previo y posterior a la compra de la silla, ofrece información a los clientes que tienen dudas sobre el sistema o necesitan cambiarlo porque ya no se ajusta al tamaño requerido, por ejemplo.

Acompañamiento en el nacimiento y durante los primeros pasos Mimos apuesta por un modelo de crianza consciente por parte de quienes la llevan a cabo, que se inspira y se enfoca en el bebé. Con el cuidado que la caracteriza, la empresa no contempla otra manera de viajar en coche para los menores de 4 años que no sea con las sillas a contramarcha.

Uno de los objetivos de Mimos es transitar junto a los padres por todas las etapas del inicio de la crianza. Por este motivo, también imparten talleres y charlas informativas sobre los cuidados primerizos que hay que tener con el bebé. Para ello, Mimos cuenta con profesionales expertos en la temática de la maternidad y la crianza infantil, dispuestos a ayudar a quienes busquen información o necesiten contactar con ellos por cualquier motivo.

Por todos estos aspectos, Mimos se ha convertido en el aliado de aquellos padres y madres que quieren asegurar que la crianza de su bebé se lleve a cabo de la manera más beneficiosa y segura para él.