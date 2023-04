Impuls TV estrena 'Los mejores restaurantes de Alicante, parte I'

Hoy se descubre un fascinante recorrido culinario por Alicante, con cuatro emblemáticos establecimientos que deleitan a los paladares más exigentes, de la mano del nuevo vídeo reportaje de la guía gastronómica IMPULS & Impuls TV.

La primera parada es Santagloria Coffee & Bakery, un encantador espacio donde la cafetería, panadería y pastelería se fusionan a la perfección. Ubicada en la Calle Bailén 2, este local es el lugar perfecto para disfrutar de un exquisito desayuno o merienda, acompañado de un buen café y dulces tentaciones.

El recorrido continúa en Manero Balmis, un moderno gastrobar situado en la Plaza Doctor Balmis 1. Aquí, los visitantes pueden degustar deliciosas tapas y platos innovadores, que combinan la tradición culinaria alicantina con toques contemporáneos. No hay que olvidar probar sus sabrosos cócteles, ideales para acompañar una animada velada con amigos.

La siguiente parada es Agu Conservas Vinos y Cavas, una tienda de productos gourmet ubicada en la Calle General O'Donnell 9. Este establecimiento es un verdadero tesoro para los amantes de la buena mesa, ya que ofrece una cuidada selección de conservas, vinos y cavas, así como otros productos de alta calidad. Es el lugar perfecto para encontrar ese ingrediente especial que elevará los platos caseros a otro nivel.

El itinerario finaliza en Pícaro 1999, un sofisticado restaurante situado en la Plaza Portal de Elche 4. Con una propuesta gastronómica que combina lo mejor de la cocina mediterránea con toques de autor, este local se ha convertido en un referente culinario en Alicante. No hay que perderse la oportunidad de degustar sus exquisitos platos en un ambiente elegante y acogedor.

A lo largo de este viaje gastronómico, se descubre la riqueza y diversidad culinaria que Alicante tiene para ofrecer. No hay que dudar en visitar estos establecimientos y dejarse seducir por sus delicias.

Se puede ver el vídeo del reportaje completo en la web de Impuls Plus.