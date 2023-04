La creación de un nuevo bosque en el Parque Natural del Alto Tajo, por Air Europa y CO2 GESTIÓN

Reforestan con 1.700 árboles Riba de Saelices, una zona que quedó devastada por las llamas hace 18 años.

Las empresas Air Europa y CO2 GESTIÓN han culminado con éxito la recuperación de un bosque quemado en Riba de Saelices (Guadalajara) dentro de la iniciativa ‘Oh, verde Navidad’, lanzada el pasado mes de diciembre.

Durante esta mañana se ha inaugurado este nuevo bosque con la plantación, asistida por el ingeniero Ignacio Lafuente, de CO2 GESTIÓN, de los primeros ejemplares de los 1.700 que incluye la reforestación, con la que se estima neutralizar más de 150 toneladas de CO2 en un periodo de 50 años.

Para poder recuperar esta zona próxima a la Cueva de los Casares, se comenzó con los trabajos forestales hace meses. En primer lugar, se llevó a cabo la preparación del terreno y, ahora, se ha procedido a la plantación de los nuevos árboles con los que se recupera de nuevo la masa forestal y se enriquece y fortalece la biodiversidad local.

A la plantación han acudido diferentes representantes de Air Europa, entre ellos Rafael Brull, director de marketing de la compañía, quien ha trasladado la satisfacción de la aerolínea en ser parte activa de esta iniciativa con la que se pretende mitigar los efectos del cambio climático.

Para Brull, “la aviación es uno de los sectores más conscientes y comprometidos en afrontar el reto de la sostenibilidad. En Air Europa la entendemos de manera transversal y, por ello, la aplicamos desde todos los departamentos de la empresa. De hecho, el Plan Estratégico que hemos aprobado se sustenta en ella como eje estratégico y determinante”.

En la jornada también ha estado presente Carlos Loscos Moreno, teniente de alcalde de Riba de Saelices, quien ha participado activamente en la jornada de hoy para ayudar a devolver a la zona su esplendor. No ha querido dejar pasar la ocasión sin recordar que el incendio que calcinó la finca plantada es un pode los peores de la historia del país, en el cual perdieron la vida once personas.

Por su parte, Ignacio Lafuente, ingeniero y miembro de CO2 GESTIÓN, ha recalcado que este proyecto llevado a cabo, además de ser una iniciativa con la que se compensan toneladas de carbono vertidas a la atmósfera, es un gran paso que ayuda a recuperar y fortalecer la biodiversidad de la zona, respetando al máximo la flora y fauna ya existente.

La creación del Bosque de Air Europa se suma a las diferentes acciones que la aerolínea lleva a cabo en su compromiso con la descarbonización del sector y con el paquete Fit for 55 para conseguir los objetivos climáticos planteados.

Este nuevo bosque pretende aportar su granito de arena en la creación de proyectos sostenibles en zonas devastadas por el fuego. Además, gracias a sus características, el nuevo bosque podrá formar parte de los proyectos inscritos ante el MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) como un nuevo sumidero de CO2.