Zucchetti Spain explica el impacto de la tecnología en la competitividad empresarial

El fabricante de soluciones IT de referencia en el mercado ha lanzado una guía didáctica en la que da las claves sobre el papel que las nuevas tecnologías (ERP, IoT, IA, Big Data, BI, MES…) están teniendo en las empresas, y la importante oportunidad de crecimiento que brindan La guía gratuita "La tecnología. El mejor aliado de la productividad", está dirigida a las empresas que buscan implantar nuevas soluciones para potenciar su competitividad a través de la digitalización, la integración y la automatización de procesos. El documento se puede descargar ya de forma gratuita a través de la página web de Zucchetti Spain.

Las nuevas tecnologías que están irrumpiendo en el mercado son una de las principales claves de la competitividad de las empresas en el futuro. Así lo refleja la guía didáctica de Zucchetti Spain "La tecnología, el mejor aliado de la competitividad", en un contexto en el que las empresas buscan nuevas soluciones para tratar de adaptarse a la revolución que está suponiendo el avance imparable de tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Big Data o el Internet de las Cosas.

En medio de este escenario, de acuerdo con Zucchetti Spain, es importante entender la dimensión que han adquirido los datos como factor estratégico para la competitividad y elemento vertebrador para la gestión integrada de los procesos. Según se recoge en dicha guía, "el potencial de los datos que genera una empresa es enorme. Porque a través de su almacenamiento, clasificación, organización y análisis se pueden detectar tendencias y patrones que ayuden a prever el futuro del negocio".

ERP, IoT, MES, Big Data e IA para potenciar la competitividad de la empresa

Las nuevas soluciones tecnológicas suponen un salto cualitativo de grandes dimensiones para la gestión y organización empresarial, ya que afectan a todas las áreas de la empresa, a la propia manera de concebir la gestión de la información, y a la trazabilidad de todos los procesos.

El software de gestión ERP-CRM se erige como la herramienta estratégica del proceso de digitalización al facilitar una total integración y una perfecta comunicación entre las diferentes áreas de la empresa. Los nuevos ERP permiten a las empresas automatizar numerosas tareas repetitivas, disponer de un flujo de datos eficiente y automatizado, mejorar los procesos internos, adaptarse fácilmente a la demanda y os cambios en el mercado y mejorar su productividad y rentabilidad.

Las soluciones ERP más vanguardistas incorporan ya tecnologías IoT, Business Intelligence, Big Data e Inteligencia Artificial, que permiten recopilar y analizar datos en tiempo real para una toma de decisiones inteligente, predecir escenarios futuros, detectar tendencias y automatizar tareas repetitivas, haciendo que la empresa pueda trabajar de forma más ágil y eficiente. Se integran además con otras soluciones como el software MES de control y planificación de la producción o plataformas e-Commerce, favoreciendo una gestión global e inteligente de todos los procesos.

Destaca también la integración con el software de gestión de Recursos Humanos. Las nuevas herramientas como Zucchetti HR aprovechan el potencial de la Inteligencia Artificial para automatizar los procesos rutinarios y permitir que el Dpto. de RR.HH. se focalice en atraer y retener el talento, prevenir el abandono laboral, analizar el perfil de la plantilla con People Analytics y otras tareas de valor que pongan a la persona trabajadora en el centro de la estrategia.

La vigilancia tecnológica, clave para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas

El auge de las nuevas tecnologías avanza a una velocidad superior a la que muchas empresas pueden adaptarse. Estar al tanto del potencial innovador de estas tecnologías e incorporarlo a las herramientas de gestión supone un enorme esfuerzo y requiere de amplios recursos, pero es la única forma de no quedarse atrás.

En esta línea, Zucchetti Spain defiende la figura del partner tecnológico como la mejor garantía y apoyo para que las empresas puedan disponer de soluciones innovadoras, vanguardistas y adaptadas a sus necesidades. "Es importante confiar en un partner que lleve a cabo una vigilancia tecnológica constante para identificar y evaluar el papel disruptivo de las nuevas tecnologías y cómo pueden generar nuevas oportunidades para mejorar la automatización de las empresas, optimizar sus procesos internos, potenciar su inteligencia competitiva y mejorar su rentabilidad", afirma Justino Martínez, CEO de la compañía. "Y siempre sin perder de vista la ciberseguridad. Porque aquellas empresas que sepan recopilar, almacenar, gestionar y usar mejor los datos, serán las que mejor puedan aprovechar las nuevas oportunidades".

Sólo a través de herramientas seguras y fiables como las soluciones Solmicro ERP y Zucchetti HR de Zucchetti Spain, las empresas pueden abordar el enorme reto de la digitalización de procesos e incorporar el valor diferenciador de las tecnologías para mejorar sus resultados.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, 1.300 M € de facturación en 2021, 700.000 clientes, 8.000 empleados y 2.000 distribuidores en en todo el mundo, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes IT de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006, con soluciones de gestión de RRHH, ERP-CRM, robótica, TPV para hostelería y retail, automatización, IoT, M2M y control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y 11 países, con oficinas en España, México, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Rumanía y Bulgaria, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo está presente en España a través de Zucchetti Spain, un punto de referencia en el sector TI nacional, donde cuenta con 40 años de trayectoria, 280 empleados, un canal de partners de 300 profesionales certificados, 20 M € de facturación en 2022 y más de 4.000 clientes. Tiene el mayor catálogo del mercado, con soluciones desarrolladas en España, más las del Grupo Zucchett: software ERP-CRM, MES, BI, gestión de RRHH, nóminas y movilidad, software TPV para HORECA y el comercio, software para asesorías y despachos, gestión de espacios de trabajo, planificación de la producción, ciberseguridad y control de accesos y seguridad.

Mantiene una firme apuesta por la innovación con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial), y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (AEDEEC).