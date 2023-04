Últimas plazas para estudiar un curso académico de ESO o Bachillerato en EE. UU.

Cada año, cientos de españoles reciben una beca para estudiar en los mejores High Schools americanos.

La diferencia entre estudiar un curso en EE. UU. con o sin beca puede alcanzar hasta los 60.000 euros.

Estudiar en Estados Unidos es un sueño para muchos jóvenes españoles, pero lo que muchos no saben es que, gracias a las enormes ayudas financieras que aportan los centros americanos, el coste de un año académico en EE. UU. se ve reducido considerablemente, llegando incluso a conseguir becas del 100 %.

Y es que, gracias a agencias como Deaquiparafuera, estudiar en Estados Unidos nunca ha sido tan fácil. Se encargan de todo el proceso, así como de conseguir la mejor beca posible para los estudiantes, asegurando así la aceptación del mismo en el centro que mejor se adapte a sus características. Esto hace que el estudiante pueda vivir un año inolvidable, y no solo por aprender inglés, sino también por desarrollarse a nivel personal, deportivo y/o académico y vivir una serie de experiencias únicas que cambiarán su futuro más próximo.

Becas deportivas, académicas y artísticas Como cada año, desde hace ya más de una década, Estados Unidos se está abasteciendo del talento español. Y es que, los centros americanos están apostando fuertemente por las habilidades de los estudiantes, ya sea a nivel deportivo, académico y/o artístico. Esto les lleva a colocar a sus centros en lo más alto de los rankings mundiales. Es por ello que los High Schools americanos proveen de becas a los estudiantes españoles, ayudándoles así a poder incrementar su nivel académico, así como el de su deporte o actividad.

Si hay algún deporte donde se destaque, algún hobby que se quiera desarrollar a otro nivel o simplemente probar algunas actividades que en España no se puede, estudiar en este tipo de centros permitirá poder llevarlo a cabo. “A diferencia de otros países, EE. UU. apuesta fuertemente por compaginar los estudios con el deporte o actividades extraescolares. Esto hace que el estudiante pueda mejorar en los diferentes ámbitos y se centre mucho más en cada uno de ellos”, cuenta Alberto Albertos, consultor educativo en Deaquiparafuera.

Programas de estudio en Estados Unidos Existen varias alternativas para estudiar en EE. UU. y cada una de ellas se caracteriza por una serie de características. Lo importante en la selección de las mismas es escoger la que mejor encaje con el perfil del estudiante. Entre ellas, se puede ver el Programa J1 en High Schools públicos y el Programa F1 en High School privado, en ambos se conviviría con una familia americana, y el Programa F1 en Boarding School privado, es decir, en residencia privada dentro del propio centro.

En todos los programas podrán experimentar cómo es el sistema educativo americano, uno de los más avanzados del mundo. Y esto es, en parte, por el alto grado de relación que existe entre profesores y alumnos, así como la exigencia, libertad y especialización que existe en las clases y asignaturas de los centros. Y es que, la implicación del profesorado no es tan solo en la formación académica, sino que también inciden en la orientación y motivación personal del alumnado.

