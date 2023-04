El Grupo Enfrío se suma a la sostenibilidad empresarial

La crisis ambiental que atraviesa el mundo exige al sector empresarial aplicar medidas de carácter urgente. En los tiempos que corren, la sostenibilidad empresarial no debe ser una simple opción, sino una realidad cada vez más presente en las empresas sin importar el sector al que pertenecen.

El Grupo Enfrío se dedica a proporcionar soluciones integrales de climatización y refrigeración mediante proyectos que se elaboran pensando en el cuidado del planeta. Con una experiencia de más de 40 años, la compañía impulsa una filosofía de trabajo que garantiza calidad, fiabilidad y eficiencia teniendo como eje el desarrollo sostenible.

Los proyectos del Grupo Enfrío impulsan la sostenibilidad empresarial Con el objetivo de generar estrategias que protejan el medioambiente, el Grupo Enfrío forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa de la ONU que promueve la sostenibilidad empresarial en todo el mundo. Este sistema fomenta una serie de principios universales para las áreas de los derechos humanos, laborales y medioambientales.

El Pacto Mundial cuenta con tres principios para luchar contra la crisis ambiental del presente. Las empresas deben crear un enfoque preventivo para proteger los ecosistemas, estableciendo sistemas de evaluación, gestión y comunicación. A su vez, las organizaciones tienen que apoyar la incorporación de tecnologías que respeten el medioambiente, mediante proyectos de reducción de contaminación, mayor reciclaje y optimización de recursos.

El Grupo Enfrío se encuentra adherida a este acuerdo internacional y, por ende, todos sus proyectos se caracterizan por ser eco-friendly.

Además, las soluciones de frío industrial, comercial, climatización y mantenimiento de la compañía aseguran innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

Las principales medidas del Grupo Enfrío para cuidar el planeta La reducción de la huella de carbono es una de las estrategias más importantes en la lucha contra el cambio climático. Por esta razón, las empresas tienen que elaborar ideas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero, siendo la regla de las 3RRR el mecanismo más eficiente. El Grupo Enfrío se ocupa de reducir, reutilizar y reciclar en todos sus sectores para alcanzar mejores resultados sostenibles

Por otro lado, la compañía trabaja con gases refrigerantes naturales como el CO2 y el amoníaco, productos neutros que no tienen un impacto adicional en el calentamiento global. Otra de las medidas a favor del medioambiente son la eco oficina y el eco taller, donde se llevan a cabo procesos de reciclaje de cartón y plásticos que se recogen de todos los departamentos, talleres y almacenes de producción.

Asimismo, las políticas de ahorro de energía a través del consumo eléctrico y la incorporación de vehículos híbridos son también herramientas que la empresa emplea para promover el cuidado del planeta.

Los problemas ambientales continúan en crecimiento y si el sector empresario no reacciona, la situación puede agravarse. Con la sostenibilidad empresarial y el desarrollo tecnológico como bandera, el Grupo Enfrío lleva a cabo acciones concretas que impulsan un cambio en la manera de pensar de las personas y corporaciones.

Por todas estas medidas y otras como la reforestación de parques naturales en España, el Grupo Enfrío ha obtenido el sello oficial del Ministerio para la Transición Ecológica de Cálculo y Compenso que lo acredita como empresa sostenible.