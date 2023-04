¿Cómo llevar un e-commerce de 0 a 42 millones de euros facturados?

Siete de cada diez e-commerce fracasan antes del tercer año de vida. Esto sucede, según MuyPymes, por no saber gestionar correctamente el crecimiento, o por no entender cómo mejorar la rentabilidad del negocio.

Para tener éxito y ser rentables, las tiendas online tienen que ser capaces de maximizar la eficiencia en cada paso de la cadena y aumentar la rentabilidad para poder competir a nivel global. De hecho, la mayoría de los comercios electrónicos son rentables, pero los fallos en la gestión desde el principio pueden provocarles grandes pérdidas. Esta es una cuestión que se va a abordar en el Máster en Marketing Digital y en Ecommerce Manager de EDEU, que mezcla no solo las tendencias del marketing digital, sino que también añade un tema tan importante como el rol del Ecommerce manager en los negocios digitales.

Este Máster intensivo de solo 3 meses ofrece un programa único en el mercado, ya que está 100 % orientado a estrategias implementadas con éxito en más de 250 e-commerce que acumulan más de 1.000 millones de facturación online gestionados por los docentes del mismo a través de casos prácticos y buenas prácticas experimentadas por profesores del claustro.

Durante las sesiones, el alumno aprenderá las claves de los pilares fundamentales del e-commerce, empezando por estrategia y planificación del plan de negocio, pasando por el diseño de estrategias, ejecución de planes de adquisición y terminando con planes de retención y fidelización del usuario.

Así, profesionales del sector guiarán al alumno a través de casos en los que se abordará todo el proceso de implementación desde el inicio hasta el éxito explicándoles a través de casos prácticos cómo han logrado facturaciones de 0 a 42 millones de euros. Y es que estos resultados solo se explican a través de la experiencia, el método utilizado y el engranaje de diferentes estrategias del marketing digital que los profesores de EDEU tienen claro porque vienen dirigiendo cuentas y empresas con este tipo de facturaciones a través de WIM Group, un grupo de empresas digitales que colaboran con este programa de formación.

El Máster en Marketing Digital y en Ecommerce Manager de EDEU está orientado a profesionales de distintas áreas como son los profesionales de la comunicación, el marketing y la publicidad, está pensado también para aquellas personas que tienen interés en ampliar sus conocimientos en el mundo del marketing digital llevado a la práctica, emprender en e-commerce, forman parte de una agencia de marketing digital o son responsables del e-commerce de una empresa, para quienes este curso les ayudará a profundizar sus conocimientos y convertirse en expertos, así como conocer las últimas tendencias de este ámbito.

Este programa académico incluye tanto clases en directo como pregrabadas, enfocadas principalmente en el abordaje y resolución de situaciones prácticas en su respectiva área. Así como masterclasses adicionales en temas vigentes y material pedagógico elaborado por profesionales especializados, para facilitar el progreso de sus alumnos. Todos estos recursos están disponibles a través de un campus virtual accesible y de fácil manejo para el alumno.

Tras el programa formativo los alumnos tendrán la posibilidad de realizar prácticas en las empresas colaboradoras del programa Webimacto, D2C, App4Less, VTEX, G-Partners, ICOMM o Leofy.