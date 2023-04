'El Enigma del Reloj de Arena', así es el libro envuelto de misterio que busca encontrar la verdad de un asesinato

El Enigma del Reloj de Arena, un relato de suspense y misterio que se desarrolla en los bajos fondos de Barcelona, es el nuevo thriller de la escritora Nativitat Regàs Pascual.

Al igual que otras obras de esta misma autora, que se ha formado en la escuela de escritura Ray Bolívar Sosa, el libro se inscribe dentro del género literario de narrativa criminal y policial. En la siguiente entrevista, Nativitat Regàs Pascual ofrece más detalles sobre este nuevo lanzamiento.

A modo de adelanto para los lectores y sin spoilers, ¿De qué trata El Enigma del Reloj de Arena?

El Enigma del Reloj de Arena es una novela policíaca inusual. La protagonista, una joven llamada Cora, se enfrasca en una investigación que busca resolver un asesinato. La historia se desarrolla en un ambiente lleno de intriga, donde los personajes ocultan secretos que Cora deberá desentrañar para llegar a la verdad.

¿Cuál ha sido su inspiración para escribir esta obra?

Mi inspiración para escribir esta obra ha sido mi fascinación por las novelas policíacas clásicas y mi deseo de crear una historia llena de giros y sorpresas para los lectores. Además, también me inspiré en algunas historias de la vida real que leí en los periódicos, y que me sirvieron como base para algunos de los personajes y situaciones en la novela.

Si tuviera que inscribirlo dentro de un género literario en particular, ¿Diría que es un policial?

Sí, definitivamente consideraría que El Enigma del Reloj de Arena es una novela policíaca. La trama gira en torno a la resolución de un caso criminal y cuenta con elementos típicos de este género, como pistas y sospechosos que deben ser analizados cuidadosamente para llegar a la verdad.

¿La historia que se narra en este libro es puramente ficción o está basada en hechos reales?

Aunque algunos elementos de la historia están inspirados en hechos reales, la trama principal de la novela es completamente ficticia y no se basa en ningún caso criminal específico.

En el pasado usted ha escrito otros relatos de género policial y también poesías. ¿Cuál es el próximo paso de su carrera? ¿Ya lo tiene decidido?

Actualmente, estoy trabajando en mi próxima novela policíaca, que espero tener lista para publicar el próximo año. También estoy explorando otros géneros literarios, como la ficción histórica y el terror, y espero tener la oportunidad de compartir algunas de estas historias con mis lectores en un futuro cercano.

¿Cuál es la importancia que le da a su formación en la escuela de escritura Ray Bolívar Sosa?

La formación que recibí en la escuela de escritura Ray Bolívar Sosa fue fundamental para mi carrera como escritora. Aprendí muchas técnicas y estrategias para mejorar mi escritura, y tuve la oportunidad de recibir retroalimentación y consejos valiosos de otros escritores y profesionales del mundo literario. La escuela me dio la confianza y las habilidades necesarias para perseguir mi sueño de convertirme en una escritora publicada y estoy muy agradecida por la experiencia.

A quienes les fascinen las novelas policíacas clásicas, El Enigma del Reloj de Arena es un libro imprescindible para leer. Los lectores devorarán las páginas a medida que se adentren en esta increíble historia de misterio donde los secretos y la investigación serán los elementos que marquen el hilo conductor de la novela. Para obtenerla, tan solo se deberá acceder a la plataforma Amazon.