¿En qué consiste el coaching ontológico personal y organizacional? Grupo Santalá

Al igual que la práctica deportiva es importante para lograr un objetivo físico, el entrenamiento de la mente es esencial.

Este es fundamental para enfrentar, con mayor fortaleza y agilidad, diversos obstáculos tales como la indecisión, el miedo y la desmotivación, entre otros, que retan a las personas tanto a nivel personal y laboral.

Cada persona u organización tiene la capacidad de derribar las barreras que los afectan aplicando distinciones que aporta el coaching ontológico. Esta disciplina se encarga de revisar las maneras de actuar de los individuos, definir hacia dónde quieren ir y ayudarlos a diseñar acciones concretas para alcanzar los objetivos planteados.

Debido a la importancia que tiene esta disciplina en el ámbito personal y organizacional, cada día crece el número de personas interesadas en formarse como coach profesional a través de empresas como Grupo Santalá.

¿Qué beneficios aporta el formarse como coach ontológico? El término coach hace referencia a una persona que entrena, acompañando a otros a ir del presente al futuro deseado, mientras que, la ontología se define como el estudio de la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. De este modo, el coaching ontológico se define como el entrenamiento del ser, tanto en lo individual como en lo profesional.

Bajo la premisa de que se puede ir más allá de los pensamientos, el coach ontológico incentiva a ir en busca de las metas y a redescubrir las propias habilidades. Su importancia es trascendental tanto a nivel personal, ya que ayuda a los individuos a alcanzar sus objetivos, como en el área empresarial, mejorando el liderazgo, las relaciones humanas y profesionales de los equipos de trabajo. Debido a esto, la profesión tiene numerosas salidas en el mercado laboral, especialmente cunado se forma a coaches internos dentro de una organización.

Quienes atraviesan un proceso de aprendizaje, desde el coaching adquieren las herramientas necesarias para ser más conscientes en su manera de ser y actuar, tienen un mayor nivel de autoconocimiento para aprender a actuar ante diversas situaciones y fortalecen sus habilidades personales para el liderazgo y el logro de los objetivos individuales.

Empresa avalada por múltiples instituciones En el sector educativo, existe variedad de ofertas académicas dedicadas a impartir conocimientos en coaching. No obstante, cuando se trata de elegir un centro con certificación internacional, Grupo Santalá es una opción recomendable. La empresa cuenta con el aval de la International Coaching Federation (ICF), la EMCC (European Mentoring and Coaching Council) y el reconocimiento de Centro Unesco para la Formación en Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial y Cultura de Paz, la Asociación de Naciones Unida, la Plataforma Internacional para la Gestión Empresarial Ética de New York y el Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano de España - Unión Europea. Todos estos reconocimientos garantizan la calidad y profesionalismo para quienes se formen como coaches. Su título de validez internacional también puede ser legalizado y apostillado en La Haya.

La formación de coach ontológico personal y organizacional que ofrece el centro tiene una duración de 10 meses, distribuidas, específicamente, en 534 horas académicas. La modalidad de estudio es flexible con clases 100 % online y está dirigida para líderes de negocios, especialistas en recursos humanos, consultores, psicólogos y toda persona que desee llevar a cabo un proceso transformacional personal para el logro de objetivos.

Grupo Santalá opera de manera presencial en España y Argentina, pero también brinda la oportunidad a diversas personas de Europa y Latinoamérica a acceder a sus formaciones a través de su aula virtual. Los interesados en matricularse para el próximo curso, que inicia en mayo, pueden ingresar a la página web de la empresa y recibir mayor información.