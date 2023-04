Mejorar las condiciones de una condena con los abogados expertos en Derecho Penitenciario del despacho de Abogados María Girona

El Derecho Penitenciario es una materia específica dentro de la ley, que difiere de lo penal y que, para su ejecución, es necesario un equipo de abogados especializados en ella. Con respecto a esto último, los letrados expertos en estos temas se encargan de gestionar solicitudes de permisos penitenciarios y buscan conseguir la libertad de sus defendidos en el menor tiempo posible.

El bufete Abogados María Girona es una de las pocas firmas de la capital de España que cuenta con especialistas en ejecuciones penitenciarias. Entre otros casos, los integrantes de este Despacho de Abogados en Madrid pueden solicitar revisiones de grado, para que el recluso pueda permanecer más tiempo fuera de prisión, y tramitar permisos ordinarios o extraordinarios. También brindan apoyo y defensa en casos de denuncias falsas de violencia de género. No obstante, es fundamental evitar el ingreso en prisión a través de una buena defensa en los Juzgados de lo Penal la cual ofrece este despacho como especialistas en defensa penal y en caso de condena, solicitando la suspensión de la misma, ya que se pueden suspender condenas de hasta 5 años de prisión, lo cual ofrece este despacho como especialistas también en esta materia.

Conseguir un tercer grado inicial con el apoyo de Abogados María Girona El grado es la clasificación de los reclusos y el tercero de ellos supone la posibilidad de salir de prisión durante el día para regresar a la institución penal a dormir, incluso no regresar a dormir si se solicita la pulsera telemática. Esta normativa integra el Reglamento Penitenciario vigente hoy en día. Por lo general, se clasifica en primer grado a los presos más peligrosos y en segundo a los ordinarios. Ahora bien, muchos reclusos no saben que tienen la posibilidad de acceder al tercer grado desde el inicio del cumplimiento de su condena y vivir en condición de semilibertad.

Por este motivo, es importante disponer del apoyo de un despacho como Abogados María Girona, que cuenta con 20 años de experiencia en Derecho Penitenciario. Habitualmente, los reclusos son clasificados cuando ingresan a prisión, pero pueden cambiar de grado si la Junta de Tratamiento Penitenciario, integrada por psicólogos, médicos y otros profesionales, lo considera apropiado.

En última instancia, la decisión corresponde a un juez, que debe basarse en lo expresado por este grupo de especialistas. A su vez, los especialistas de Abogados María Girona conocen los juzgados en los que se resuelven este tipo de recursos y las Juntas de Tratamiento que elaboran los informes en cada establecimiento penitenciario, con las que este despacho está en contacto. Por este motivo, ofrecen un alto nivel de eficacia a la hora de tramitar beneficios para sus clientes.

Características del servicio de Abogados María Girona Este despacho cuenta con la capacidad de brindar atención personalizada de manera online, para que sus clientes no tengan que desplazarse ni afrontar costes adicionales. De esta manera, es posible conseguir asesoramiento y orientación jurídica para procedimientos de Derecho Penitenciario y Penal. Además, estos letrados se encargan de la redacción de escritos y reclamaciones que resulten necesarios para efectuar un procedimiento.

Por último, los integrantes de este Despacho de Abogados en Madrid se comprometen con la situación de sus clientes, buscando las mejores estrategias en cada caso. Con el apoyo de Abogados María Girona es posible disponer de asesoramiento específico en materia penitenciaria para poder conseguir el cumplimiento de las garantías y permisos que estipula la ley.