Una empresa española crea canteras de talentos digitales y tecnológicos para resolver la grave escasez de estos profesionales

Qualentum -compañía del grupo Proeduca- soluciona el problema de captación de talento tecnológico-digital y ofrece interesantes oportunidades de carrera a personas con gran potencial gracias al modelo Apprenticeship La propuesta se basa en la alianza con empresas para seleccionar talento junior, especializarlo ad-hoc con una última capa de formación tecnológica y/o digital e incorporarlo a las compañías para que sea productivo desde el primer día. En países como Reino Unido, este modelo está testado con éxito y supone un importante ahorro para las empresas. Qualentum ya crea las canteras digitales de empresas como Vass, OMG, Telefónica o Havas Media Group.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 47% de las empresas españolas no encuentra trabajadores adaptados a los requisitos de sus ofertas, principalmente en puestos que requieren un conocimiento alto en el ámbito digital y tecnológico.

Qualentum, empresa española especializada en talento digital y tecnológico, ha comenzado a crear canteras profesionales para solucionar la grave carencia de perfiles altamente demandados por las compañías. La propuesta de inserción laboral de esta filial del Grupo Educativo Proeduca, es pionera en España y cuenta con gran éxito en mercados como Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente, trabaja con multinacionales como Telefónica, OMG o Havas Media Group, para seleccionar y especializar a medida a futuros trabajadores que puedan ser productivos desde el primer día.

Juanjo Amorín, su fundador y presidente, define la compañía como "una doble solución a dos problemas reales en el mercado laboral de hoy: el que tienen miles de empresas que no encuentran profesionales productivos en el mundo digital, y el de millones de perfiles de alto potencial que necesitan una última capa de formación práctica especializada para convertirse en profesionales productivos".

Los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) refrendan las palabras de Amorín: el 47% de las empresas españolas no encuentra trabajadores adaptados a los requisitos de sus ofertas, principalmente en puestos que requieren un conocimiento alto en el ámbito digital y tecnológico. "Ahí está nuestro foco", señala el ejecutivo.

Según la Asociación Española para la Digitalización DigitalES, que reúne a las principales empresas del sector de la transformación digital, el año 2023 ha arrancado con más de 120.000 empleos digitales vacantes.

De acuerdo con el FMI, España es el país desarrollado en donde más han crecido las vacantes en trabajos digitales desde 2019. El porcentaje de puestos de trabajo digital sin cubrir ha aumentado casi ocho puntos en el país desde antes de la pandemia, del 49% al 57%.

¿Cómo funciona? Tres fases:

Fase 1, selección : Qualentum realiza el fichaje de personas con potencial talento digital y tecnológico.

: Qualentum realiza el fichaje de personas con potencial talento digital y tecnológico. Fase 2, especialización : los candidatos reciben una capa de formación tecnológica y/o digital, además de en soft skills y cultura corporativa, en función de las necesidades específicas de las compañías. Las habilidades se adquieren en un periodo que va de 2 a 4 meses.

: los candidatos reciben una capa de formación tecnológica y/o digital, además de en soft skills y cultura corporativa, en función de las necesidades específicas de las compañías. Las habilidades se adquieren en un periodo que va de 2 a 4 meses. Fase 3, contratación: los seleccionados se incorporan a las filas de las empresas con el modelo laboral acordado al inicio del proceso. Para Álvaro Zamácola, director de operaciones de la compañía,"el modelo de formación Apprenticeship es una gran manera de atacar el problema de escasez porque el proceso es corto y minucioso, y da como resultado unos trabajadores productivos desde el primer día".

El itinerario formativo de Qualentum puede ser moldeado por la empresa en función de sus necesidades concretas. "Nuestra propuesta supone un ahorro para las empresas de hasta el 76% por cada profesional contratado, ya que evitan los costes de selección y aquellos derivados de las curvas de aprendizaje", concluye Zamácola.

Gracias a este modelo, las empresas dejan de buscar y pasan a formar a medida personas que entran a trabajar con las competencias y la cultura corporativa ya adquiridas.