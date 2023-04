Cuáles son los beneficios de las encimeras para cocina de Muebles de Cocina Madrid

Las encimeras son una de las partes más importantes de la cocina. A esto se suma que, por lo general, es el área de la cocina que destaca más en cualquier hogar. Por lo tanto, hay que saber elegir bien la encimera que se va a colocar para que destaque y proyecte el estilo y la elegancia que se desea. La empresa Muebles de Cocina Madrid cuenta con más de 20 años de experiencia en el suministro y colocación de encimeras en Madrid. El amplio catálogo de materiales de primera calidad y el trabajo experto representan una de las mejores opciones para adquirir la encimera de cocina ideal.

Los distintos materiales para encimeras de cocina A lo largo de los años, los materiales para la construcción de encimeras han ido cambiando y evolucionando. En un principio, se instalaban mayormente encimeras de mármol y granito. No obstante, el avance tecnológico ha permitido la creación de materiales sintéticos de gran calidad, altas prestaciones y excelentes propiedades técnicas. Tras más de dos décadas de trayectoria, la empresa Muebles de Cocina Madrid destaca por trabajar únicamente con algunos de los mejores materiales del mercado, para ofrecer encimeras de excelentes características y acabados. Existen encimeras en una gran variedad de acabados, texturas, propiedades técnicas y prestaciones. Por ejemplo, algunas tienen una buena resistencia a las altas temperaturas y, además, son resistentes a arañazos, permitiendo cortar alimentos directamente sobre ellas.

Otro elemento importante a destacar son los materiales acrílicos para encimeras, los cuales, además de varios acabados, ofrecen también una amplia gama de colores. Sin embargo, pese a estas magníficas novedades, la empresa también trabaja e instala encimeras clásicas de granito, formica y cuarzo.

Qué tipo de encimera para cocina elegir Para poder elegir el tipo de encimera de cocina más conveniente es necesario conocer primero cuáles son las características principales de los diferentes materiales disponibles actualmente. Como se mencionó anteriormente, si lo que se busca es una encimera con gran estilo, de altas prestaciones y en tendencia actual, la opción más conveniente son las porcelánicas. Ahora bien, si la prioridad es la versatilidad, una elección satisfactoria son las encimeras de acrílico, ideales no solo para cocina, sino también para baños y lavabos.

Para quienes dan importancia al color, existen marcas que ofrecen encimeras de cuarzo con llamativos colores brillantes, mientras que otras cuentan con una gama cromática propia, con encimeras que son además impermeables y resistentes a impactos. Quienes prefieren una encimera más natural y clásica, el granito es una de las mejores elecciones.

Por su parte, los que tienen un presupuesto ajustado, pero no quieren sacrificar calidad, las de formica pueden ser la alternativa que buscan.

Todo esto se puede conseguir en Muebles de Cocina Madrid, una empresa que asegura un excelente servicio de instalación de encimeras en Madrid, a un precio bastante competitivo.