Schneider Electric y GreenYellow unen fuerzas para proporcionar soluciones de microgrids comerciales e industriales en toda Europa

Las soluciones de microgrids no requieren una inversión inicial de capital, reducen los costes energéticos y mejoran la resiliencia y la sostenibilidad Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se ha aliado con GreenYellow, experto en soluciones descentralizadas de generación de energía solar y eficiencia energética, para anunciar una nueva solución de microgrid de Energy-as-a-Service (EaaS).

Esta solución se dirige a pequeñas y medianas empresas de los sectores comercial e industrial (C&I) como el retail, centros logísticos, edificios comerciales, y también fábricas, cervecerías, empresas lácteas, etc. Las microgrids permitirán a las empresas de toda Europa tomar el control de sus costes energéticos, aumentar su seguridad energética y acelerar su camino hacia la sostenibilidad. Proporcionada como un servicio, esta solución ofrecerá a las empresas todas las ventajas de una microgrid, ahorrándoles la inversión inicial habitual.

La nueva oferta llega en un momento en que los costes de la energía se disparan en toda Europa y en previsión de una posible escasez importante durante el invierno de 2023-24, que podría provocar un alto riesgo de apagones.

En agosto de 2022, el coste de la energía francesa alcanzó los 900 euros por megavatio-hora, lo que supone más de diez veces el precio en las mismas fechas del año anterior (Bloomberg).

En España, el recibo de la luz alcanzó los 158,26 euros en agosto de 2022, lo que supone un incremento interanual del 70% (FACUO).

La volatilidad de los precios de la electricidad en Europa en 2022 fue, de media, seis veces superior a la de 2020 y más del doble en comparación con 2021 (Ffe). No es de extrañar, por lo tanto, que un reciente informe de PwC concluyera que el 40% de los CEOs mundiales identificaran la transición hacia nuevas fuentes de energía como el factor con más probabilidades de afectar a la rentabilidad de la industria en los próximos diez años.

Las microgrids sustituyen la electricidad cara y con altas emisiones de carbono que se compra a la red por una energía limpia, autogenerada y respetuosa con el medio ambiente procedente de la energía solar fotovoltaica (FV). El almacenamiento en baterías aumenta aún más la flexibilidad del uso de la fotovoltaica, lo que disminuye los costes y reduce las emisiones de carbono. También se puede ahorrar aprovechando los controles avanzados del sistema y los algoritmos inteligentes para optimizar las operaciones de las centrales de energía locales y determinar si la energía debe utilizarse o almacenarse, y en qué momento. Además, las microgrids mejoran la resiliencia energética, al ayudar a garantizar que las instalaciones dispongan de un suministro constante de energía en caso de apagones o fenómenos meteorológicos extremos.

La colaboración entre Schneider Electric y GreenYellow ofrece un apoyo integral a las empresas que deseen integrar las microgrids en sus operaciones. Schneider Electric y GreenYellow analizarán y evaluarán los datos de una empresa para optimizar la implementación de la red, incluidos los perfiles de carga, la demanda de energía y la estructura de suministro, así como el precio subyacente y la estructura tarifaria, para diseñar soluciones de microgrid optimizadas.

Las empresas suministrarán los paneles fotovoltaicos, el sistema de almacenamiento de energía en baterías, la distribución eléctrica y los controles del sistema completo, así como el servicio continuo de la microgrid. GreenYellow operará el sistema de microgrid, mientras que Schneider Electric lo optimizará utilizando los datos operacionales. Juntos suministrarán una solución completa que permitirá a las empresas acceder más fácilmente a las microgrids y beneficiarse totalmente de sus múltiples ventajas.

"Las empresas comerciales e industriales son un motor de la economía europea y, sin embargo, luchan por sobrevivir porque no pueden hacer frente al coste de la energía", ha declarado Philippe Delorme, EVP of European Operations de Schneider Electric. "Nuestra nueva oferta de microgrids les permitirá recuperar el control y gestionar sus costes de forma eficaz. Las empresas dispondrán de un suministro fiable de energía limpia y asequible para mantener sus operaciones, al mismo tiempo que cumplen sus objetivos de descarbonización".

"La generación fotovoltaica ha crecido significativamente y va camino de superar el objetivo de alcanzar los 430 GW en 2030. Con una cuarta parte de esa energía, generada en tejados, aparcamientos y otros activos que pertenecen a las empresas comerciales e industriales, las microgrids son una excelente forma de optimizar el uso de la energía. Y sin inversión inicial, la mayoría de las empresas salen ganando", ha declarado Otmane Hajji, CEO de GreenYellow.

El servicio estará disponible de inmediato en Francia, España, Portugal y Europa del Este, y poco después en otros países, como Alemania, parte del Benelux y los países nórdicos. El anuncio es una ampliación de la colaboración ya existente entre Schneider Electric y GreenYellow en el ámbito de los contratos de rendimiento energético.