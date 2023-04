Nuevo Active Mind Complex de Herbalife para favorecer el bienestar cognitivo

Active Mind Complex es un producto en cápsulas que incluye vitaminas cuidadosamente seleccionadas y Neumentix™, un ingrediente con una combinación de polifenoles de origen natural La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife, ha lanzado su nuevo producto Active Mind Complex, un complemento alimenticio diseñado para ayudar al rendimiento mental y mejorar el bienestar cognitivo.

Una buena salud cognitiva supone mantener el cerebro en forma, para poder dar lo mejor de uno mismo en las tareas cotidianas. Además, para lograr este objetivo también es muy importante llevar una dieta equilibrada y saludable, así como también mantener unos buenos hábitos de sueño para descansar y recuperar energía. Sin embargo, el estrés, determinadas deficiencias alimentarias o situaciones ajetreadas de la vida pueden conllevar la necesidad de ciertos suplementos que mejoren la concentración, el rendimiento intelectual y refuercen la memoria, y es ahí donde encaja Active Mind Complex.

Active Mind Complex se compone de una mezcla de vitaminas cuidadosamente seleccionadas que contribuyen a un correcto desarrollo de la función psicológica, al rendimiento intelectual óptimo y al perfecto funcionamiento del sistema nervioso. Contiene además, vitaminas C, B6, B12, ácido fólico y ácido pantoténico. Apto para veganos y sin gluten, contiene Neumentix™, un ingrediente a partir de polifenoles de origen natural y que incluye ácido rosmarínico, un potente antioxidante. Para obtener resultados, se recomienda ingerir dos cápsulas al día junto a las comidas.

Active Mind Complex está disponible en España a través de Distribuidores independientes.

Ficha técnica de Active Mind Complex

Contiene vitamina C, B6 y B12 y ácido fólico, los cuales contribuyen a una función psicológica normal.

Desarrollado con NeumentixTM, ingrediente que contienen una combinación de polifenoles de origen natural que incluye ácido rosmarínico.

Las vitaminas C, B6 y B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Contiene ácido pantoténico, el cual contribuye al rendimiento intelectual normal.

Apto para veganos.

Sin gluten.