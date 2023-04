ZEISS lanza su campaña solar, con una primera oleada: 'La protección que se adapta a ti'

Se trata de la segunda campaña anual que ZEISS ha configurado para la red ZEISS Vision Expert. Analizando el interés de los pacientes, y uniéndolo al mayor beneficio para el óptico, la marca alemana combina ahora el lanzamiento de sus lentes ZEISS SmartLife con la protección que mejor se adapta a cada paciente de su amplio portfolio de soluciones con lentes solares Según los datos que ofrece la Fundación Visión y Vida, de los 21,6 millones de gafas de sol que se venden al año en España, solo 2,6 millones se venden en el canal óptico. Hasta un 14% de los españoles sigue sin asociar la relación entre exposición UV y enfermedad ocular.

Tomando como punto de partida la realidad que aportan estas cifras de la salud visual en España en materia de lentes solares y protección UV, ZEISS Vision Care España lanza, en abril, su nueva campaña de lentes solares: 'La protección que se adapta a ti' con el objetivo de llevar tráfico de calidad a las ópticas adheridas al programa ZEISS Vision Expert (ZVE) y de atraer y fidelizar hacia el punto de venta a nuevos clientes que actualmente no compran sus gafas de sol en las ópticas, incrementando con ello la conversión y las ventas de productos de valor añadido.

La campaña estará activa entre abril y julio de 2023 y propone una combinación proactiva en las ventas de ZEISS SmartLife y el amplio e innovador portfolio de lentes solares ZEISS.

La exitosa gama de lentes SmartLife permite a los pacientes una visión despejada en todas direcciones que mejora la claridad de visión. Diseñadas para usuarios de gafas conectados y en movimiento, sea cual sea su edad, la gama cuenta con protección UV total, hasta los 400 nanómetros, gracias a la Tecnología ZEISS UV Protect que incorporan todas las lentes transparentes de la marca.

Cabe mencionar, que en esta primera oleada de campaña, se trabaja en una comunicación más en profundidad y desde un punto de vista más técnico sobre las soluciones solares ZEISS. Los consumidores podrán encontrar una amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda. También, lentes solares inteligentes que se adaptan a cualquier condición de luz para asegurar una visión clara y cómoda, coloraciones y tratamientos para condiciones de luminosidad extrema que permiten una experiencia visual única. Además de las lentes envolventes que permiten un rendimiento visual óptimo para los entusiastas del deporte y las actividades al aire libre. ZEISS cuenta con una solución para cada necesidad con productos como ZEISS Duravision Sun UV, ZEISS AdaptiveSun, ZEISS Photofusion X, ZEISS Skylet, SkyPol y Polarizados y ZEISS Sport.

Además, gracias al patrocinio de ZEISS del Forum de Gafas, se ha creado una herramienta, de gran utilidad para los ópticos, que permite al usuario final descubrir cual es el nivel de protección que necesitan sus ojos. De acuerdo con cada uno de los cuatro grados establecidos, el usuario final recibe una recomendación.

Siendo la solidez y calidad de ambas gamas el argumento principal de la campaña, ZEISS apoya 'La protección que se adapta a ti' con formación para los ZVE desde las áreas de producto y comercial, con una gran campaña digital para generar notoriedad y tráfico de calidad a los ZVE y con nuevos elementos y materiales para el punto de venta.

"La campaña aporta soluciones de valor, que cubren todas las necesidades visuales del consumidor de hoy, adaptadas a su estilo de vida. La hemos diseñado para que el óptico aumente su rentabilidad, los ingresos y el margen, mediante soluciones de calidad y valor enfocadas a consumidores que no buscan precio. La campaña se apoya en la diferenciación que aporta la combinación de producto ZEISS y el know how de los ópticos ZVE a los que ayudamos a presentarse, también ante la comunidad digital, como los expertos en óptica que son, centrados en la calidad y salud visual de la mano de ZEISS", afirma Santiago Escandón, Director de Producto y Marketing en ZEISS Vision Care España.