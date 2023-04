Big Data para identificar zonas con buenas perspectivas de compra con La Casa Agency El Clot

Las inversiones de las agencias inmobiliarias en propiedad raíz, necesitan análisis e investigaciones previas sobre la edad de los bienes, precios, tamaños, servicios públicos y localización.

Para este último aspecto, el Big Data permite no solo identificar barrios o zonas con buenas perspectivas de compra, sino comprender los riesgos o vulnerabilidades asociadas.

La Casa Agency El Clot reúne un gran volumen de datos sobre 1898 pisos y casas en alquiler y venta, en diferentes regiones de España. A partir de la geolocalización, ha posibilitado que los potenciales compradores obtengan visiones de mercado reales y reconozcan las tendencias socioeconómicas de cada zona para, posteriormente, tomar decisiones correctas.

Localización estratégica La Casa Agency tiene presencia en México e Italia, y cuenta con 73 oficinas en España, incluidas Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia, con bienes inmuebles para compra, venta o arriendo.

Particularmente, la agencia ha tenido la facilidad de elaborar las estrategias de promoción y publicidad, gracias a la georreferenciación de los usuarios que solicitan información. En el momento de la preventa, la inteligencia de datos posibilita la relación de sus perfiles con las características de los inmuebles disponibles; es decir, ayuda a integrar las preferencias de los clientes con los entornos, el acceso a servicios, la seguridad, el tráfico, etc, para hacer las ofertas precisas en los portales.

En términos de marketing, la geolocalización informa sobre las estadísticas y tiempo de navegación en el sitio web; el porcentaje de visitas por ciudades o áreas geográficas; listado de fuentes de tráfico e interacciones que han tenido los compradores, como peticiones, quejas y reclamos, para hacer las gestiones pertinentes y dar respuestas efectivas.

¿Cómo funciona el proceso de compra o venta? Para este fin, los interesados pueden hacerlo de forma rápida y segura, haciendo la solicitud por teléfono, email o, a través del formulario que se encuentra en el portal. De inmediato, los agentes de La Casa Agency se ponen en contacto para la valoración del inmueble y la oferta de tres opciones: compra directa y al contado; la agencia hace un adelanto del dinero mientras vende el inmueble; y venta en la red de agencias.

Entre las situaciones más comunes para comprar o poner a la venta una propiedad con La Casa Agency, destacan los procesos de conformación o división de sociedades, el pago de hipotecas, que la persona la haya heredado y no la desea mantener, o razones personales como la búsqueda de independencia.

Todo ello se lleva a cabo sin comisiones y con gratuidad en los gastos de gestión como los jurídicos y notariales, etc.