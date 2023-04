Beneficios de las pantallas led para publicidad, de la mano de Compañía General del Rótulo

Las pantallas led son una de las herramientas de marketing visual más utilizadas en la actualidad. Como estrategia publicitaria, tienen un gran impacto y proporcionan múltiples beneficios a aquellos que deciden apostar por este soporte.

Compañía General del Rótulo, sl es una empresa española que lleva más de 40 años diseñando y construyendo los soportes gráficos para todo tipo de empresas. Con el avance tecnológico, las pantallas led se han convertido en uno de los formatos más solicitados en la actualidad.

Ventajas de las pantallas led El contenido que estas pantallas pueden ofrecer es por demás dinámico. Permite incluir vídeos, gráficos y animaciones, que aportan visibilidad de una manera rápida y eficiente. Este contenido puede ser modificado en cualquier momento, lo que ofrece una flexibilidad nueva y ventajosa que otro tipo de cartelería menos avanzada no posee.

El impacto visual de estas pantallas es decisivo: la resolución y calidad de los paneles LED no pasa desapercibido, lo que incrementa la efectividad de cualquier campaña publicitaria que se realice con ellos.

La personalización no solo se limita al contenido. El tamaño y forma de las mismas se adapta a las necesidades de cada cliente y lugar. Pantallas gigantes, pequeñas, de interior, de exterior, o del tipo que cada necesidad requiera, pueden ser construidas a medida según la ocasión.

La facilidad con la que estas pantallas atraen la atención del público la convierten en una estrategia efectiva para todo tipo de campañas publicitarias.

Otra ventaja crucial de las pantallas LED está vinculada con su bajo consumo. La tecnología LED ofrece una alta calidad de imagen y brillo, con un 80 % menos de consumo energético que el de la luz incandescente. Generan poco calor y tienen una vida útil más prolongada, que se estima en 50.000 horas.

Una opción rentable a largo plazo Las pantallas de led implican una inversión considerable en un primer momento, pero sus beneficios a largo plazo la convierten en una opción más que rentable, en la medida en que contribuye de manera positiva en todo tipo de campañas de imagen y comunicación.

La atención y el impacto que estas pantallas generan está comprobado, hasta el punto que es considerada, junto con una estrategia de marketing digital, como las dos inversiones más importantes que una empresa debe realizar en cuanto a publicidad.

Su adecuada colocación influye en la rentabilidad posterior, por lo que contar con especialistas es un factor clave.

En CGR (Compañía General del Rótulo, sl) se especializan en diseñar, ejecutar y mantener todo tipo de cartelerías para empresas, actividad en la cual llevan cuatro décadas de experiencia, lo que los convierte en aliados fundamentales de toda campaña de marketing que requiera la instalación de una pantalla LED.