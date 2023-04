Lexus LC 2024: mejoras en el ambiente, el confort y la funcionalidad del habitáculo. También se intensifica la experiencia al volante

Lexus ha introducido mejoras de gran alcance en los emblemáticos modelos LC en todas sus versiones: Desde el LC 500 Coupé hasta el LC 500 Cabrio, ambos modelos equipados con un motor V8 atmosférico de 5.0 litros, pasando por el eficiente LC 500h Coupé, que incorpora su motor híbrido autorrecargable V6 de 3.5 litros.

Para la versión de 2024, el Lexus LC contará con un nuevo sistema multimedia que tiene una pantalla más grande, más sencilla de usar, con mayor funcionalidad y que responde aún más rápidamente a las necesidades del usuario.

En lugar de la pantalla de 10 pulgadas del sistema anterior, operada mediante los controles del Remote Touch de la consola central, ahora incorpora una nueva pantalla táctil de 12,3 pulgadas de alta definición. Una función adicional del sistema multimedia es el reconocimiento de voz, mediante el cual el conductor o pasajero delantero, pueden formular instrucciones al asistente de a bordo “Hey Lexus”. El sistema puede responder a unas 100 instrucciones distintas (en función del modelo); por ejemplo, para controlar el climatizador, búsquedas en Internet y conectar llamadas telefónicas. Hasta tres usuarios distintos pueden guardar sus ajustes personalizados en el sistema para navegación, audio, posición de conducción y alertas de seguridad.

Por otra parte, se pueden integrar smartphones a través de Apple CarPlay con una conexión inalámbrica o por cable, y Android Auto con una conexión por cable. Además, mediante la aplicación Lexus Link para smartphones, se pueden bloquear y desbloquear las puertas a distancia, regular el aire acondicionado o la calefacción antes de llegar al vehículo.



Otra funcionalidad adicional es el sistema de navegación en la nube, con información vial y de tráfico en tiempo real, que hace más fácil planificar los trayectos y recalcular rutas si es necesario. También se puede acceder a otra información útil relacionada con el trayecto en la nube, como los precios del carburante y los aparcamientos en cada zona, a través de “Hey Lexus”. En caso de no disponer de conexión a la nube, hay un sistema de navegación integrado en la pantalla táctil.

Los habitáculos del Lexus LC Cabrio y el Lexus LC Coupé se ofrecen también en una combinación de color bitono azul y blanco, que transmite elegancia y amplitud, así como un patrón de color rojo garnet, que crea un ambiente más deportivo. Se han introducido dos nuevos colores de pintura para la carrocería de los modelos Coupé y Cabrio. El color Azul Eléctrico, un azul intenso y puro con unos potentes reflejos y tonalidades contrastados que confieren a la hermosa carrocería del LC una mayor profundidad. Y el recientemente estrenado Cooper Sonic, un color cromático con una tonalidad rojiza bajo el sol, que se intensifica al caer la luz.

Ahora todos los modelos ofrecen de serie unas nuevas llantas forjadas de 21 pulgadas: Llantas con acabado mecanizado 3D y con acabado bitono en negro, o en un exclusivo acabado en negro brillante.

Para todos los modelos Lexus LC, se han añadido más prestaciones al Lexus Safety System +, que ayuda a prevenir accidentes y refuerza la posición de lugar del conductor.



El Sistema de Seguridad Precolisión –PCS, Pre-Collision System–, que antes ya detectaba vehículos y peatones por delante del vehículo, ahora también cuenta con detección diurna de ciclistas. La Asistencia al Giro en Cruces ayuda al conductor a que los giros a izquierda y derecha en las intersecciones sean más seguros. La Dirección Asistida de Emergencia envía pequeñas correcciones automáticas al volante cuando se activa para ayudar a evitar salidas involuntarias del carril. El Reconocimiento de Señales de Tráfico puede restablecer rápidamente la velocidad del vehículo a partir de la información de limitación de velocidad. Por su parte, el Control de Crucero con radar dinámico, que regula la velocidad del vehículo en función del que circula por delante, incorpora ahora una función de reducción de la velocidad en las curvas, que ajusta automáticamente la velocidad del vehículo en función del radio de la curva.

La frase del Campeón del Mundo Jim Clark: “Cuando quiero ir más rápido no corro más, me concentro más”.