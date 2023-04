Seeders ficha a Robin Peters como COO para impulsar su crecimiento

Robin Peters es el nuevo Director de Operaciones (COO) de Seeders Agency. Robin será el responsable de la política operativa diaria de la empresa, la cual cuenta con una oficina en Barcelona y diez en el extranjero.

El CEO de Seeders, Dennis Akkerman, está entusiasmado con esta nueva incorporación. "Junto con Robin, queremos acelerar nuestro crecimiento internacional y madurar como empresa. Estamos muy contentos de tenerlo en nuestro equipo y esperamos impulsar nuestro crecimiento con él".

Robin trabajó anteriormente como Director General en Ohpen - proveedor de SaaS de soluciones bancarias centrales -, en varios puestos directivos en Virtual Affairs, así como en We Are You. "Estoy muy contento de formar parte de Seeders y de los pasos que la empresa ha dado hasta ahora; es un gran momento para poder contribuir a nuestras ambiciones de crecimiento. Espero hacer realidad nuestras proyecciones internacionales con Dennis y todos nuestros nuevos compañeros, proporcionando a nuestros clientes los mejores servicios en SEO, link building y Digital PR".

Sobre Seeders Seeders es una agencia de marketing digital fundada en Zwolle en 2012. La empresa está especializada en crear autoridad y visibilidad online a través de acciones de link building, SEO on-site y Digital PR. Actualmente, la compañía, formada por más de 100 empleados, cuenta con 11 oficinas repartidas en 10 países y está presente en más de 50 mercados. Con una amplia red internacional de editores, Seeders brinda soporte global para mejorar el posicionamiento online de las empresas.