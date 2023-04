Hay que hacerlo todo nuevo

Ha llegado todo a tal extremo, que no hay más remedio que hacerlo todo nuevo. La soberbia es el mayor pecado, por que es una rebelión contra Dios, el hombre quiere hacerse Dios y por eso Satanás y sus huestes están condenados eternamente al infierno.

Como parece que esta sociedad no entiende nada, habrá que empezar de nuevo, como un niño que le llevan a maternales porque todavía no sabe nada. Para comenzar de nuevo, nos vendría bien el catecismo del Padre Astete que había que memorizar y era pura teología, de niños que es el que yo y demás niños aprendíamos, formaba unos cimientos inquebrantables en la existencia de Dios como Autor de todo lo creado. Y aprendías a comprender lo que era bueno y lo que era malo, con lo cual formaban personas en lo material y en lo espiritual y como consecuencia de esta formación cristiana, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores patronos, los mejores trabajadores y los mejores ciudadanos, los mejores gobernantes eran los que habían recibido esa formación cristiana.

¿Ha sido el hombre el que ha creado todo, incluso a si mismo? Soberbia, necedad de necedades, esta sociedad sin Dios, solo puede terminar en el caos, en la tragedia. Vayamos a la escuela de maternales y aprendamos el Catecismo del Padre Astete.