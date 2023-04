Mi querido proyecto

Según el DRAE, eufemismo es la “manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. Pues bien, España debe ser la manifestación de una idea “dura o malsonante”, un disfemismo, a juzgar por los numerosos eufemismos que emplean para evitarla buena parte de los políticos, sobre todo aquellos a los que, curiosamente ahora, se les cae de la boca frecuentemente la palabra patriotismo, entendiendo por éste el conjunto de acciones, declaraciones y comportamientos que demuestran los afectos a la ideología de quienes se califican como patriotas (el resto, ya se sabe, fascistas o sinónimos más coloquiales).

De entre los eufemismos más empleados, yo destacaría dos emparentados: “este país” y “este proyecto de país”, que han calado hondamente en el habla de los españoles. Tanto el primero como el segundo suelen emplear el demostrativo de proximidad; no obstante -que nadie se lleve a engaño-, de forma utilitarista, como forma de señalamiento del territorio al que se refiere. Pero, simultáneamente, presentan una interesada ambigüedad, en la medida en que se prestan a diversas interpretaciones, y, por tanto, a la subjetividad, que, en lo tocante a España, es, desde siempre, sinónimo de sentimentalismo y, consecuentemente, de enfrentamiento.

En terminología patriótica moderna, un país puede ser un sentimiento cultural, político, territorial, lingüístico, etc., siempre cambiante, claro, según la ideología de quien use el término. Un proyecto de país no es ni siquiera esto, sino algo en construcción a lo que, implícitamente, no se le reconoce preexistencia, y que, por tanto, se conformará según lo conciban los “arquitectos” que, en cada momento, se hacen cargo de la obra, muchos de los cuales prefieren que ésta nunca acabe y precise de constantes derramas, naturalmente, para su propio beneficio. La racionalidad que deriva de las evidencias que nos ofrecen la historiografía y la presencia de España en numerosos organismos y alianzas internacionales nos debería conducir inequívocamente a determinar que este país, nuestro país, es un Estado nación; es decir, un territorio concreto habitado por individuos que se sienten identificados con unas mismas cultura y lengua y que, por tanto, comparten una historia. Pero no estamos en la unidad racional, sino en la disgregación sentimental, en construir no se sabe qué ni para qué, ignorando (o lo que es peor, negando) lo ya construido: un río revuelto en el que los peces estamos constantemente aturdidos por los pescadores electos que agitan constantemente las aguas para que nos enfanguemos y podamos ser capturados.

“Mi querida España”, “esta España mía” y “esta España nuestra” son expresiones pasadas de moda de una tal Cecilia, que, hoy en día, si acaso, serían la denominación de un proyecto; eso sí, con su preceptivo informe de impacto ambiental.