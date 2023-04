Zerinthia Battery, baterías de gran capacidad y alto voltaje

La energía renovable se ha convertido en prioridad global para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

La necesidad de fuentes más limpias ha llevado al desarrollo de tecnologías renovables como la solar, la eólica, la hidráulica y la geotérmica.

En este sentido, la empresa Zerinthia Battery ha sido pionera en España en la producción de baterías solares estacionarias y material fotovoltaico, ofreciendo soluciones innovadoras para el sector energético.

Recientemente, la compañía ha lanzado al mercado baterías de gran capacidad y alto voltaje. Estas ayudarán a estabilizar la red eléctrica en momentos de consumo extremo.

Baterías de gran capacidad y alto voltaje que almacenan desde 1 a 400 MW Generar energía verde es cada vez más importante, ya que permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, uno de los mayores desafíos de las fuentes renovables es su disponibilidad intermitente, lo que dificulta su integración en la red eléctrica convencional.

Por este motivo, Zerinthia Battery, una de las empresas referentes en tecnologías de energía verde, ha desarrollado baterías de gran capacidad y alto voltaje en su departamento de investigación.

Con esto plantea la solución para que la producción de corriente no interrumpa el consumo eléctrico.

Las baterías tienen capacidad de almacenar desde 1 a 400 MW, lo que permite disponer de energía limpia en todo momento. Además, tienen una densidad energética mayor que cualquier otra en el mercado y garantizan, al menos, 5.000 ciclos con un rendimiento del 80 %. No obstante, son escalables y se pueden ampliar en cualquier momento sin límite de capacidad. Lo que las convierte en un depósito de energía sin fecha de caducidad. Todas sus piezas son intercambiables y reciclables, alargando su vida útil y contribuyendo al medioambiente.

Soluciones de energía renovable a medida para hogares y empresas Además de producir innovadoras baterías de gran capacidad, Zerinthia Battery ofrece servicios que pueden ayudar a sus clientes a generar energía renovable. Por ejemplo, la empresa realiza instalaciones llave en mano de energía renovable de autoconsumo o conectadas a la red. Además, cuenta con acuerdos de colaboración con varios fabricantes, lo que permite ofrecer precios muy bajos en el mercado de inversores solares.

En cuanto a los paneles fotovoltaicos, comercializa modelos de última generación de fabricantes considerados TIER-1. La calidad y desarrollo de los mismos aseguran rendimientos óptimos durante más de 30 años.

La firma se diferencia por no ser un intermediario y ofrecer precios más competitivos a igualdad de producto. También dispone de servicio de financiación para instalaciones domésticas y una respuesta rápida en dos días laborables.

Las baterías de gran capacidad y alto voltaje de material fotovoltaico de Zerinthia Battery pueden ser solicitadas por medio de su sitio web; al igual que sus soluciones de energía renovable a medida para hogares y empresas a precios competitivos.