¿Por qué el efecto incentivador es la principal causa de pérdida de subvenciones en pymes?

Este año va a estar lleno de posibilidades de subvención a fondo perdido para los proyectos de inversión de pymes y autónomos. A los fondos Next Generation, de los que quedan muchos por gastar, se une el nuevo paquete financiero europeo de fondos FEDER, FSE y FEADER.

Así que la falta de fondos no debe ser justificación para no acometer proyectos de inversión por parte de pymes y autónomos.

Las normas para tramitar subvenciones no cambian en lo sustancial en 2023. En España, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones aporta el marco general. Ahora bien, cada subvención, en su orden de bases, incorpora requisitos específicos. Por ejemplo, si para un mismo gasto esa subvención es compatible con otra.

Una de las exigencias fundamentales que deben cumplir los solicitantes en la mayoría de las subvenciones es el mantenimiento del llamado “efecto incentivador”. Este es el principal motivo por el que una pyme pierde las subvenciones solicitadas.

“Efectivamente”, comenta Javier Hidalgo, CEO de la consultora cerodefectos, “las pymes suelen llevar una gestión poco profesional de las subvenciones. Aunque hay excepciones, un pequeño empresario entiende que tramitar una subvención es rellenar formularios. Y es mucho más que eso”.

Se entiende por “efecto incentivador” el hecho de que el gasto o la inversión objetos de subvención no estén realizados antes de la presentación de la solicitud. Y se concreta, dentro del expediente de subvención, en que no puede haber facturas, pagos o pedidos con fecha anterior a la de la solicitud de la subvención.

“Si tratamos la tramitación como un simple rellenar formularios”, continúa Javier Hidalgo, “entonces es fácil, en expedientes complejos, que perdamos la tensión y se acaben aportando documentos con una fecha indebida. Y eso echa por tierra todo el expediente. No solo la factura con fecha previa, sino todas las facturas que pueda incluir la solicitud de subvención”.

La consultora cerodefectos recomienda profesionalizar la gestión de subvenciones. Ya sea creando un equipo interno bien formado, o recurriendo a empresas especializadas. “Nosotros calculamos”, dice Hidalgo, “que una pyme ligeramente innovadora puede recuperar vía subvenciones entre 3 y 4 veces el impuesto de sociedades que paga”. Pero, para ello, hay que tomarse esté área de la gestión empresarial muy en serio.